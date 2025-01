RAG : LightOn dévoile une version de Paradigm axée sur l’agentique

Paradigm accueille une nouvelle interface, plus simple à prendre en main. La plateforme peut être déployée dans le cloud, dans des instances de cloud privé ou sur site. Cette interface permet d’afficher les documents dont sont extraites les réponses générées par les LLM.

« Des connexions à des outils tiers sont prévues. À court terme, des intégrations seront disponibles dès la prochaine mise à jour, et d’autres solutions sont en cours de développement à moyen terme », indique LightOn au MagIT. Toutefois, l’éditeur ne précise pas la nature de ces intégrations.

LightOn dit se mettre à l’IA agentique . L’IA agentique revêt plusieurs définitions. La première d’entre elles est simple. Elle consiste à confier des outils aux LLM. Cette notion d’outils est large. L’entreprise française fournit pour l’heure des moyens de recherche dans une base documentaire, sur le Web et un outil d’analyse de documents afin de résumer, d’extraire ou de comparer des informations dans un ou des fichiers textuels. Ce n’est pas forcément ce que proposent actuellement les autres acteurs du marché : eux permettent aux LLM d’utiliser des fonctions dans des logiciels tiers (envoi de mails simples, notifications, alertes, etc.).

Le mystérieux Alfred 4

Cette nouvelle interface est accompagnée de la disponibilité d’un grand modèle de langage propriétaire, Alfred 4. Outre le fait que l’architecture permet de supporter des centaines d’utilisateurs « avec des ressources minimales » et que le LLM dispose d’une fenêtre de contexte de 32 000 tokens, les capacités d’Alfred 4 (nombre de paramètres, données d’entraînement, etc.) relèveraient du « secret professionnel », dixit LightOn.

« Il est techniquement possible d’intégrer des modèles open source, comme ceux proposés sur Hugging Face », répond LightOn au MagIT. « Cela dit, nos modèles propriétaires, notamment Alfred et notre pipeline de RAG, offrent des performances optimisées et mieux adaptées aux besoins de nos clients ».

Sur le papier, l’interface de Luminous Lynx peut être comparée à celle d’AnythingLLM, une autre solution de déploiement de chatbots et de RAG en mode privé. Si LightOn ne veut pas se comparer pour le moment avec le reste du marché, l’éditeur français semble justement se distinguer par ses pipelines RAG, ce que ne propose pas AnythingLLM.

Intégration dans les LLM dans les systèmes des clients, gestion des prompts et des bases de données documentaires, traitement de flux de travail complexes, interface utilisateur simple d’utilisation et support : voilà les avantages de Paradigm vantés par LightOn.

Aussi, la startup dit respecter la confidentialité stricte des données. Sa plateforme pourrait gérer les documents classifiés C2, C3 et C4. Elle compte sur ses partenariats avec HPE et Orange Business pour favoriser son déploiement.

Pour rappel, l’éditeur développe également Forge, une plateforme dédiée à l’entraînement supervisé de LLM.

L’annonce de Luminous Lynx intervient après l’introduction en bourse de LightOn sur le cours EuroNext Growth, à la fin du mois de novembre 2024. Une opération qui lui a permis de lever 11,9 millions d’euros le jour de l’IPO. Ce 28 janvier, sa capitalisation boursière atteint 113,65 millions d’euros.