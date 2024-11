Comment exécuter des LLM sur site : matériels, outils et bonnes pratiques

Bien que de beaucoup d’entreprises s’appuient sur des services de cloud public pour héberger de grands modèles de langage, il existe des raisons impérieuses d’exécuter ces modèles en interne, depuis un centre de données en propre.

Cependant, les organisations doivent tenir compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’elles décident d’exécuter des LLM sur site. Tout d’abord, elles doivent évaluer les exigences en matière d’infrastructure, telles que le nombre de GPU nécessaires pour répondre aux exigences du cas d’usage envisagé. En outre, il existe un écosystème croissant d’outils et de modèles pour soutenir l’autohébergement des LLM, qu’il s’agisse de permettre aux utilisateurs d’exécuter des modèles sur des ordinateurs, des mobiles ou des tablettes sans exploiter de GPU dédié ou de propulser les applications multi-utilisateurs à grande échelle.

Les LLM hébergés dans un environnement public peuvent exposer les données sensibles à un risque accru de vulnérabilités en matière de sécurité. Les LLM hébergés dans le cloud nécessitent également une connectivité Internet constante, ce qui peut entraîner des problèmes de latence et de performance. L’exécution locale d’un LLM offre aux utilisateurs un meilleur contrôle, renforce la protection de la vie privée et peut optimiser les performances du modèle.

Précisons que les capacités du GPU n’agissent pas seulement sur le nombre de requêtes par seconde, mais également (et surtout) sur la fenêtre de contexte , c’est-à-dire la quantité de tokens en entrée et en sortie (la taille du fichier texte, audio, vidéo, PDF ingéré ou produit) et la « mémoire » du LLM (sa capacité à se souvenir des précédentes interactions), ainsi que sur la vitesse de génération du résultat, exprimé en tokens par seconde (ou en image par seconde pour un modèle de diffusion).

Si l’A100 n’est pas en fin de vie, il est plus facile de trouver – quand elles sont en stock – des cartes Nvidia L40S, dotées de 48 Go de VRAM GDDR6 (une VRAM un peu moins rapide).

Par exemple, le modèle VLM Llama-3.2-11B de Meta , avec 11 milliards de paramètres, nécessite au moins 26,4 Go de VRAM – 11 x 2 + 20 %. Il est donc recommandé d’utiliser une carte GPU comme la Nvidia A100, plus particulièrement dotée de 40 Go de VRAM HBM2e, afin de disposer de ressources suffisantes pour le stockage des modèles et le traitement de l’inférence (les fournisseurs de LLM exploitent habituellement une variante de l’A100 dotée de 80 Go de VRAM HBM2e, plus adaptés à l’entraînement des modèles).

Les GPU sont optimisés pour des performances élevées et fournissent la vitesse et la bande passante nécessaires à l’exécution efficace des LLM. Ce matériel peut gérer les calculs complexes des LLM sans être gêné par des goulets d’étranglement dans les transferts de données entre la mémoire et le processeur.

Lors de l’hébergement sur site d’un LLM, l’une des premières exigences à prendre en compte est la capacité du GPU. Les LLM sont gourmands en calculs et nécessitent une quantité de mémoire GPU importante (appelé Video Random Access Memory – VRAM – du fait du rôle primaire des cartes graphiques : produire une image affichable sur un écran) pour stocker les paramètres du modèle et les données intermédiaires pour l’inférence.

LM Studio fonctionne également sur macOS. Les tests du MagIT ont permis de déterminer que l’outil peut exécuter Mixtral 8x7B avec une fenêtre de contexte de 32 000 tokens sur un MacBook Pro 13 pouces Apple M1 Max, CPU 10 cœurs et GPU 32 cœurs, doté de 64 Go de RAM. Ici, point de VRAM : la mémoire vive est partagée entre le CPU et le GPU. Dans ce contexte, le CPU est très peu sollicité (1 %), tandis que le processeur graphique est pleinement utilisé, ce qui enclenche rapidement les ventilateurs de la machine.

Par exemple, Ollama -- disponible sur macOS, Linux et Windows -- fournit une interface de ligne de commande simple pour télécharger et exécuter des modèles optimisés à partir du référentiel d’Ollama. Avec les commandes ollama pull llama3.2 et ollama run llama3.2, les utilisateurs peuvent télécharger le modèle Llama 3.2 de Meta, créer un point de terminaison API et lancer une session interactive avec le modèle.

Les entreprises peuvent également déployer des LLM directement sur les appareils des utilisateurs finaux à l’aide d’outils et de services spécialisés qui les prennent en charge. Ces outils permettent non seulement aux utilisateurs individuels d’exécuter des modèles, mais fournissent également un ensemble d’API normalisées que les développeurs peuvent utiliser pour créer des logiciels tels que des applications de génération augmentée par extraction (RAG).

Les outils pour les déploiements multi-utilisateurs sur site

Les outils comme Ollama fonctionnent bien pour les sessions à utilisateur unique, mais une approche différente est nécessaire pour aborder l’échelle des modèles centralisés desservant plusieurs utilisateurs. De nombreux outils sont disponibles pour gérer les déploiements LLM multi-utilisateurs, notamment vLLM, Text Generation Inference (TGI) et Nvidia Triton Inference Server.

VLLM peut fonctionner sur un seul serveur avec ou sans GPU. Il peut également évoluer vers des configurations multinœuds et multi-GPU en utilisant le parallélisme tensoriel, une technique qui répartit un modèle volumineux sur plusieurs GPU. Par exemple, un modèle aussi grand que Llama-3.2-90B nécessiterait au moins 216 Go de VRAM – 90 x 2 + 20 % d’espace libre pour les pics de charge.

Même la carte GPU la plus puissante de Nvidia, la H200 de 141 Go, ne disposerait pas d’une mémoire suffisante pour contenir ce modèle, ce qui obligerait tout déploiement à utiliser plusieurs cartes et le parallélisme tensoriel. La configuration de déploiements plus importants sur plusieurs nœuds physiques nécessite également une connectivité à haut débit. Si Nvidia pousse ses switchs et cartes Infiniband, Meta a prouvé qu’un système RoCE suffit, même à très large échelle. En revanche, il sera sans doute plus complexe à déployer.

Un marché des GPU en expansion Bien que cet article se concentre principalement sur les GPU Nvidia, la prise en charge d’autres fournisseurs de GPU, tels qu’AMD et Intel, est de plus en plus importante. Les coûts de déploiement pouvant varier selon le fournisseur de matériel, les entreprises doivent s’assurer de la compatibilité avec leur fournisseur de GPU préféré lorsqu’elles choisissent un outil afin d’éviter des dépenses non souhaitées.

VLLM peut également fonctionner au-dessus de Kubernetes, ce qui permet aux utilisateurs de mettre en œuvre un modèle de service d’inférence prêt à la production qui peut tirer parti des avantages de l’orchestrateur de conteneurs tels que l’évolutivité et une plus grande disponibilité. Ray, un framework unifié pour la mise à l’échelle des applications IA et Python porté par Anyscale, peut être utilisé pour faciliter le calcul distribué lors de l’utilisation de vLLM avec l’inférence multinœud.

Lors de l’hébergement de vLLM dans un environnement Kubernetes, l’équilibrage de la charge des API est essentiel, car chaque instance de vLLM s’exécute avec son propre point de terminaison. Les équipes peuvent utiliser les capacités intégrées d’équilibrage de charge HTTP de Kubernetes ou un service proxy externe, tel que LiteLLM. Étant donné que vLLM sur Kubernetes nécessite un accès direct aux GPU qu’il ne voit pas de manière native, les plugins de périphériques Nvidia doivent être installés pour rendre les GPU accessibles aux instances vLLM conteneurisées.

Avec vLLM en place, les équipes peuvent créer des applications et des services personnalisés en utilisant des frameworks d’intégration comme LangChain. La même configuration peut également prendre en charge des tâches d’entraînement telles que le fine-tuning, comme le montre l’illustration ci-dessous.

En exécutant vLLM, les ingénieurs peuvent déployer des piles applicatives spécifiques.

Une autre option pour les LLM multi-utilisateurs est Nvidia AI Enterprise, qui fournit une pile similaire à celle de vLLM, y compris Ray. Ce service commercial est toutefois plus onéreux.