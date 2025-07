Données ERP : SAP autorise l'accès à Celonis jusqu'au verdict

Alors que la bataille juridique entre le spécialiste de l’exploration de processus Celonis et le géant de l’ERP SAP au sujet de l’accès aux données se poursuit, les clients bénéficient d’un sursis.

Les deux parties ont récemment signé un accord. SAP n’interférera pas avec les clients qui utilisent l’extracteur de données de Celonis pour accéder à leurs propres données. SAP a également accepté de ne pas réclamer de frais ou de licences supplémentaires à ses clients jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

En mars, Celonis a déposé une plainte auprès du tribunal du district nord de la Californie, alléguant que le géant de l’ERP a adopté un comportement anticoncurrentiel. Il l’accuse d’exclure les fournisseurs tiers de l’accès aux données au sein de ses ERP. Une partie de la plainte argue que SAP use de pratiques commerciales anticoncurrentielles pour détourner les clients de Celonis au profit de sa propre solution de process mining, Signavio.

Les applications de Celonis accèdent aux systèmes d’entreprise tels que les systèmes ERP de SAP ou d’Oracle afin d’examiner le fonctionnement des processus d’entreprise. Les clients peuvent ensuite exploiter les données pour comprendre où et quand les processus présentent des lacunes, s’interrompent ou sont inefficaces. L’analyse et la plateforme servent de base de travail pour remédier ou supprimer ces flux.

L’extraction de données des logiciels SAP est essentielle pour la plateforme de Celonis.

Un pacte de non-agression en faveur des clients ?

Dans la convention qui a été déposée le 5 juin, les deux parties se sont précisément accordé sur le fait que « SAP n’interdira pas ou n’interférera pas avec l’utilisation ou le déploiement de l’extracteur ABAP RFC de Celonis… pour extraire des données des systèmes SAP ECC et SAP S/4HANA ».

SAP a également accepté de « ne pas imposer à ses clients des frais supplémentaires ou des paiements de licence pour l’accès ou l’extraction de données clients à l’aide du [module RFC] » jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

En outre, le document oblige SAP à demander par écrit à tout employé impliqué dans la vente, le marketing ou la promotion de produits concurrents de Celonis, comme Signavio, de s’abstenir de faire des déclarations « incompatibles avec le présent accord ».

« Celonis a intenté un procès à SAP pour avoir adopté un comportement monopolistique, anticoncurrentiel et illégal en empêchant les clients d’accéder à leurs propres données », affirme Vanessa Candela, Chief Legal and Trust Officer de Celonis, dans une déclaration envoyée par courriel à Informa TechTarget. « Les actions de SAP menacent d’éliminer la concurrence, ce qui se traduirait par une augmentation des prix, une diminution de l’innovation et un choix réduit pour les clients », poursuit-elle. « Nous sommes heureux que SAP ait accepté, jusqu’à ce que l’affaire soit résolue, de ne pas interférer avec l’utilisation de l’extracteur de données de Celonis ou d’imposer des frais supplémentaires ou des paiements de licence aux clients pour une telle utilisation ».

« Chez Celonis, nous pensons que les entreprises devraient avoir la liberté de choisir les meilleures solutions technologiques pour leurs besoins sans interférence, désinformation ou restriction injustes », ajoute-t-elle. « Nous sommes confiants dans notre dossier et nous nous réjouissons de continuer à défendre ces principes au nom de notre société, de nos clients et de l’industrie des logiciels d’entreprise ».

« SAP continue de rejeter les demandes de Celonis et nous sommes heureux que le tribunal examine attentivement nos arguments », répond indirectement SAP dans un communiqué. « Nous attendons avec impatience la décision du tribunal sur notre demande de rejet et nous continuerons à nous défendre vigoureusement ainsi que nos innovations ».