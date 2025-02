Dynatrace a lancé cette semaine un nouveau package d’observabilité pour les développeurs et prévoit de déployer le débogage en direct du code en production pour concurrencer un outil en avant-première de son rival Datadog.

Le nouveau package Observability for Developers de Dynatrace comprend des tableaux de bord et d’autres outils communs, tels que les snapshots, les exceptions et le profilage, ainsi que des intégrations avec le portail libre-service pour développeurs Backstage et les IDE. Une prochaine version du produit inclura le dernier traçage distribué de Dynatrace basé sur son back-end Grail. Celui-ci corrèle automatiquement les traces avec les données de log. Enfin, dans les 90 jours, Dynatrace livrera un Live Debugger dans le cadre du package développeur, basé sur l’acquisition de la startup Rookout en 2023.

Live Debugger a été présenté lors de la conférence des utilisateurs Perform de cette semaine, sous les applaudissements de l’auditoire, au cours d’une présentation de Bernd Greifeneder, fondateur et directeur technique de Dynatrace.

« Il fixe des points d’arrêt non perturbateurs [dans la production] afin que les développeurs puissent parcourir le code ligne par ligne pour examiner ce qui se passe réellement », a déclaré Bernd Greifeneder. « Sans avoir à rebondir sur un serveur, sans avoir à interrompre un processus de production en cours ».

Dynatrace s’aligne sur Datadog Un analyste de l’industrie a tout de suite pensé à la concurrence avec Datadog lorsqu’il a vu les nouvelles concernant Dynatrace Live Debugger et Observability for Developers. Datadog a introduit un Live Debugger en préversion en juin 2024. Il utilisera également l’IA pour générer des tests au sein des IDE des développeurs. « Le libre-service pour les développeurs n’est pas une merveille technologique, mais il permet à [Dynatrace] de s’imposer et de concurrencer Datadog », affirme Andy Thurai, analyste chez Constellation Research. « Et ils affirment que le temps de dépannage peut être réduit de 40 % sans code supplémentaire. Il n’y a rien d’autre à faire ». Andy Thurai ajoute que Datadog a acquis une forte notoriété auprès des développeurs. « Ils ont comblé de nombreuses lacunes [au fil des ans], ils sont très conviviaux pour les développeurs et leur équipe de vente a été très agressive », signale-t-il. « Les concurrents perdent des comptes au profit de ces derniers ». La feuille de route d’Observability for Developers comprend également une nouvelle application : Error Inspector. Elle permet de dépanner les applications web frontales, selon la présentation de Bernd Greifeneder. Le CTO n’a pas expliqué en détail en quoi cette application diffère des fonctions de détection d’erreurs existantes de Dynatrace. Andy Thurai et un autre analyste présent à la conférence Perform, Rob Strechay de TheCube Research, ont noté que Dynatrace n’a pas fait de démonstrations en direct de Live Debugger ou d’autres produits nouvellement annoncés sur la scène du keynote. Ils soulignent que les produits de débogage en direct devront faire leurs preuves dans des environnements réels. Néanmoins, « en supposant que le nouveau Live Debugger fonctionne comme il est censé le faire, il s’agit d’une aide considérable pour le développeur d’applications, qui sont distribuées, sur site, à la périphérie et construites sur différentes plateformes et clouds », estime Rob Strechay.