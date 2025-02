Chez iad, l’observabilité est le ciment des bonnes relations entre Devs et Ops

Iad est un réseau de mandataires immobiliers. Il rassemble près de 18 000 conseillers indépendants et est géré par environ 495 employés dans huit pays. Ce groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 453 millions d’euros en 2024 est le leader de la vente immobilière en France. Il est également présent en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis (plus particulièrement en Floride).

« C’est une sorte de Doctolib pour les agents immobiliers qui leur fournit tous les outils pour récupérer les listes de clients potentiels, effectuer les ventes, des achats, mais aussi mettre en contact les gens, diffuser les annonces, etc. », résume Armand Saghri, Responsable Cloud & Operations chez iad. « Cela leur permet de réaliser toutes leurs tâches administratives ».

Armand Saghri a rejoint iad en 2022 après avoir quitté Altice Media où il s’occupait de l’architecture cloud des sites Web médias, dont BFM TV. Avant cela, le responsable cloud avait travaillé pour Canal +.

« Pour moi qui viens de l’univers des médias, les systèmes IT [d’iad] sont plus complexes », affirme-t-il. « Il y a beaucoup de choses à gérer : les paiements, la facturation, les documents, la modération, etc. Ces éléments sont pour la plupart critiques ».

Cela réclame, selon Armand Saghri, de déployer un système hautement disponible. « Si les systèmes sont “off” pendant une journée, c’est presque 2 millions d’euros qui partent à la poubelle », illustre-t-il.

Dès son arrivée, Armand Saghri a participé à la migration des systèmes d’iad d’un cloud privé vers AWS. Une opération qu’il avait déjà expérimentée chez Altice Media.

« Nous avions des VM et des instances physiques sur ce cloud privé. Le système était assez figé et un peu vieillissant », explique le responsable.

Aussi, iad n’est pas particulièrement équipé pour superviser ses SI. « Quand il y avait un incident, les développeurs faisaient un ticket pour obtenir un export de logs à partir de serveurs, ce qui donnait surtout l’état de santé des machines », note Armand Saghri. « Les Ops étaient un peu considérés comme les responsables du help desk ».

Dans cet effort, le responsable Cloud & Operations a été missionné pour mettre en place un outil de supervision le plus complet possible. « Nous voulions trouver un outil cloud native qui nous permettrait de nous orienter vers l’observabilité », déclare Armand Saghri. « Nous voulions donner à une large population, pas uniquement aux Ops, un état de santé en temps réel de nos applications et de nos features ».

L’idée n’était pas seulement de surveiller de potentiels problèmes IT, mais aussi les opérations de l’entreprise.

Autre enjeu, la gestion des alertes passait par un parcours complexe. Lorsque les agents immobiliers rencontraient un problème, ils appelaient le back-office d’iad. « Ces difficultés étaient remontées au directeur du pays en question, qui lui-même transmettait l’information aux responsables produit qui redescendaient l’information auprès des équipes techniques ».

Les responsables IT souhaitaient mettre en place un système proactif afin de corriger les problèmes avant que les agents immobiliers les perçoivent.

Armand Saghri avait déjà une plateforme en tête, mais a également testé les solutions de Coralogic et de Dynatrace. « Le panel d’outils offert par Datadog est beaucoup plus complet », estime le responsable. « Nous voulions utiliser le Real User Monitoring et les fonctions de sécurité qui ne sont pas aussi mûres dans les solutions des concurrents ».

Surtout, Armand Saghri et certains membres de son équipe étaient déjà des habitués de Datadog. « Je maîtrise cette solution », considère le responsable.

Chez Altice Media, le déploiement de Datadog avait favorisé la coopération entre les « devs et les ops », selon lui. « Cet aspect a fonctionné dans un grand groupe, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas dans une plus petite entreprise ? ».

Convaincre les développeurs Il y avait tout de même un enjeu de taille à relever. Pendant la migration vers le cloud d’AWS, les Ops ont mis en place Datadog, ses agents et effectuer les configurations nécessaires. « Nous nous sommes dit : “si nous voulons pratiquer l’observabilité, il va falloir que les développeurs s’y mettent” », indique Armand Saghri. Pour déployer les fonctionnalités APM, il fallait instrumenter le code, configurer correctement les logs au format JSON et y inclure du contexte. « Tout ce que les développeurs loggent nous sert à mettre en place des métriques que l’état de santé des applications et des features ». Si cela ressemble à une formalité technique supplémentaire, c’était loin d’être le cas. Elle impliquait de convaincre les développeurs du bien-fondé de l’opération. Armand Saghri s’est dit que le meilleur moyen pour ce faire était d’apporter une preuve par l’exemple. « Nous avions de petits projets à mener en parallèle, dont l’implémentation de bloctel pour les contacts », déclare le responsable. « Nous l’avons fait dans une stack “full serverless” avec un développeur habitué de Datadog en respectant tous les éléments d’observabilité que nous avions dans notre cahier des charges ». Ce travail a été présenté aux développeurs, en sus des métriques affichées dans les tableaux de bord de Datadog. « Nous avons montré comment obtenir une visibilité des performances à chaque étape du code, comment suivre précisément les requêtes envoyées à la base de données, et les performances associées ». Armand SaghriResponsable Cloud & Operations, iad group « Nous avons montré comment obtenir une visibilité des performances à chaque étape du code, comment suivre précisément les requêtes envoyées à la base de données, et les performances associées », raconte-t-il. « Nous avons configuré les messages d’erreur pour qu’ils soient directement envoyés vers le canal de discussion de la squad de développeurs concernés et vers le Pagerduty des Ops ». Une présentation qui a fait mouche. Les développeurs n’avaient pas l’habitude d’aborder les déploiements sous cet angle. « Eux s’assuraient que leur code passe les tests QA. Nous avons essayé d’aller plus loin en évaluant les performances, en identifiant ce qui peut être optimisé. Iad grossit rapidement, beaucoup de features sont lancées. Si nous ne nous occupons pas de tout cela, cela va exploser au bout d’un moment ». Les développeurs ont mis la main à la patte pour la mise en place des tableaux de bord et ont fait « beaucoup d’efforts » sur l’implémentation des logs. « “Logger” proprement est sans doute la grosse difficulté pour les développeurs. Cela demande de réfléchir à des métriques spécifiques aux métiers et trouver comment les exposer à travers les logs et les événements ». Ce « chantier » a eu l’effet escompté : rapprocher les développeurs des opérateurs. « Aujourd’hui, cela influe beaucoup sur les nouvelles features : il y a toujours un Ops et un Dev qui travaillent ensemble sur les sujets liés à l’observabilité, aux performances », assure Armand Saghri. « Du fait de cette démarche, lorsqu’une fonctionnalité est déployée, elle rencontre beaucoup moins de problèmes ». Cela implique également de penser à la supervision dès la conception du code. « Je dis régulièrement que l’observabilité, c’est l’affaire de tous : que ce soient les développeurs, les ops ou les responsables produit. Cela porte grandement ses fruits », estime le responsable Cloud & Operations. Il reste encore des efforts de formation. Les neuf squads (5 à 6 personnes par unité) ne sont pas au même niveau.

Des routines pour rapprocher les développeurs et les Ops Les Ops, de leur côté, ont mis en place les moyens pour faire la « chasse » aux faux positifs et obtenir les bonnes alertes. « Là aussi, cela fonctionne bien : dès qu’il y a un problème, nous sommes alertés. Nous utilisons également la fonction “error tracking” de Datadog qui remonte des informations sur les erreurs inédites ». Les développeurs se sont presque « pris au jeu ». « Dès qu’une erreur est liée à leur périmètre, ça les pique un peu et ils se penchent rapidement sur le problème. C’est très plaisant de voir cela ». Selon Armand Saghri, l’observabilité n’est atteignable que si les relations entre les développeurs et les opérateurs sont bonnes. « Sinon, ça ne fonctionne pas », lance-t-il. Il n’y a pas de recette miracle. « Ce n’est pas évident, ce sont des populations qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble ». En revanche, quelques pratiques peuvent aider à améliorer la qualité du code. « Nous, nous avons une routine. Nous organisons des points à plusieurs stades : principalement au lancement du développement et au moment de préparer le déploiement », explique Armand Saghri. « Si les critères d’observabilité ne sont pas là, nous pouvons refuser la sortie d’un projet. Ces rituels sont portés par les responsables produit ». Une routine imposée par le directeur technique. Ainsi, le gros de l’infrastructure cloud d’iad est supervisé à l’aide de Datadog. Au début du mois de janvier, 50 agents Datadog servaient à collecter les données des hôtes EC2. Le groupe oscille entre 120 et 300 conteneurs ECS (principalement PHP), ainsi que 700 fonctions lambda (principalement en Node.js) tous environnements confondus. L’APM permet de surveiller le comportement du CRM utilisé par les 18 000 conseillers, les sites liés à la gestion des leads et des annonces. Le tout représente un volume d’environ 100 millions de logs par semaine. Ces logs sont conservés pendant un mois.

Datadog sert aussi aux métiers Outre la bonne santé de l’infrastructure et des applications métiers, Datadog est par exemple utilisé pour s’assurer de la bonne gestion des mandats immobiliers. Ce document est nécessaire pour qu’un agent puisse vendre un bien au nom d’un propriétaire. Il existe différents mandats, par exemple suivant si le vendeur passe par une ou plusieurs agences. Il existe aussi des mandats de recherche : là, un acheteur réclame à un agent de trouver un bien répondant à ses critères. « Dans Datadog, nous avons des tableaux de bord avec les mandats signés par conseiller, les types de mandats – exclusifs, simples, etc. —, les mandats expirés, annulés ou encore les demandes d’avenants », relate Armand Saghri. « Nous avons des alertes concernant le volume de mandats obtenus par jour. Si le volume est bas, cela peut être le signe d’un problème logiciel chez nous ou nos partenaires ». Une fonctionnalité RUM est également utilisée par les équipes marketing en remplacement d’un outil de mesure des taux de clics, Hotjar. « Ils peuvent visualiser tout le parcours utilisateur des utilisateurs sur le système : la navigation et l’efficacité de l’UX ». Alors qu’Hotjar n’effectue ses mesures que sur environ 5 % du trafic, iad le fait désormais sur environ 20 % du trafic en replay. Aussi, l’équipe marketing peut différencier des parcours utilisateurs suivant le niveau d’expérience des conseillers indépendants. D’autres efforts sont à mener pour améliorer le suivi de ces aspects.