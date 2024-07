Après l’observabilité, Datadog s’attaque au marché de l’automatisation IT

Sans surprise, Datadog a entamé les hostilités en dévoilant la disponibilité générale de sa solution d’observabilité LLM, qui permet de dépanner et de tracer les problèmes au sein de grandes applications appelant des modèles de langage et des systèmes de données connexes.

Mais le reste des 14 mises à jour produits étaient axées sur de nouvelles manières pour les utilisateurs d’automatiser la réparation et la remédiation des incidents dans les logiciels et l’infrastructure.

« L’agent autonome d’IA peut rationaliser le processus d’investigation des alertes et de réponse aux incidents, à l’instar de l’App for Incident Intelligence de Splunk », compare-t-il.

Change Tracking alimentera également deux autres mises à jour présentées en préversion cette semaine : un nouveau produit appelé Datadog On-Call et une version revue du copilote Bits AI de Datadog qui effectuera des enquêtes autonomes sur les incidents IT, sur la base d’un modèle d’IA générative que l’entreprise a entraîné dans un environnement de simulation d’incidents dédiés, selon Sajid Mehmood, vice-président de l’ingénierie chez Datadog, au cours d’un keynote.

En outre, Datadog a annoncé Live Debugger, une fonctionnalité en bêta privée qui utilise les données de production pour rejouer les erreurs applicatives et guider les développeurs dans leurs efforts de remédiations. Une capacité en bêta privée, Change Tracking, établit, elle, une corrélation entre les modifications logicielles et les problèmes d’infrastructure cloud.

« Les acquisitions de VictorOps et d’OpsGenie n’ont pas aidé Splunk ou Atlassian à s’attaquer à ce problème », illustre Andy Thurai, estimant que PagerDuty domine encore 70 à 80 % du marché de la gestion des incidents. « Si [Datadog] réussi, il s’agit d’un marché potentiel énorme pour eux. S’il n’est peut-être pas possible de "débaucher" les clients de PagerDuty [certains] d'entre eux pourraient être ouverts à une combinaison avec l’observabilité de Datadog. Seul l’avenir nous le dira ».

D’autres éditeurs de plateformes d’observabilité et DevOps ont essayé d’empiéter sur l’avance de PagerDuty en matière de gestion des incidents et ne sont pas allés très loin, indique pour sa part Andy Thurai.

« L’automatisation [IT], la remédiation et la gestion des incidents sont autant de grands signes envoyés à la base installée d’Atlassian, tandis qu’On Call couvre un domaine dans le PagerDuty est un leader », note Stephen Elliot, analyste chez IDC. « Les acheteurs ont plus que jamais le choix entre des produits de qualité [alors que] les annonces de Datadog montrent qu’ils veulent utiliser leur plateforme… dans ces disciplines ».

Ces fonctionnalités seront également à la base de Datadog On-Call, qui pourrait concurrencer directement PagerDuty et Atlassian Opsgenie. L’argument de Datadog pour On-Call est qu’il réduit le changement de contexte pour les professionnels des opérations informatiques entre les outils d’observabilité et de gestion des incidents, grâce à une intégration avec l’application mobile de Datadog. Cela offre un accès direct aux données d’observabilité.

Datadog étend l’automatisation de la sécurité et défie les géants du secteur

Dans le domaine de la sécurité, Datadog Security a ajouté l’analyse sans agent à son outil de gestion de la sécurité dans le cloud (Cloud Security Management). Cette nouvelle fonctionnalité, disponible de manière générale, alimente automatiquement l’interface Security Inbox du produit avec une liste de problèmes de sécurité classés par ordre de priorité. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les problèmes individuels mis en évidence par l’analyse sans agent pour voir une nouvelle visualisation de la carte du contexte de sécurité qui comprend un bouton de remédiation.

Parmi les options de remédiation que les utilisateurs peuvent invoquer dans le flux de travail de Cloud Security Management, il y a la possibilité d’effectuer une pull request d’infrastructure as code (IaC), générée automatiquement, pour résoudre un problème. Les utilisateurs ont également la possibilité d’envoyer des messages à d’autres membres de leur organisation via Slack ou de créer des tickets Jira pour lancer la remédiation.

Datadog Security s’est encore étoffé pour inclure les tests interactifs de sécurité des applications (IAST) dans un nouveau produit livré cette semaine sous le nom de Datadog Code Security. Cette solution vient s’ajouter à un nouvel outil d’analyse de la composition des logiciels, Datadog SCA, lancé en février, pour s’attaquer à la partie la plus à gauche des pipelines DevSecOps.

« L’autoremédiation IaC est un grand pas vers un flux de travail de remédiation plus convivial et sans friction pour les développeurs, plutôt que de simplement créer un ticket Jira ou un message Slack », déclare Katie Norton, analyste chez IDC. « Je ne dirais pas que c’est révolutionnaire, mais cela suit certainement une tendance qui consiste à fournir aux développeurs à la fois le contexte et la correction dans leurs outils de base et à rendre le processus de remédiation beaucoup moins chronophage ».

« Il est également intéressant de voir Datadog détendre ses fonctionnalités IAST et [d’ajouter] de meilleures informations au niveau du code pour renforcer leur compréhension de l’application en cours d’exécution », ajoute-t-elle.

Datadog est issu du secteur de la gestion des performances des applications (APM) et semble principalement se concentrer sur la sécurité des applications, tandis que les fonctions d’automatisation de la sécurité de Cisco-Splunk sont issues de la surveillance des logs d’infrastructure et s’adressent aux analystes SOC. Le duo Cisco-Splunk, leader sur le marché du SIEM, a déjà l’oreille des acheteurs des grandes DSI.

Mais Datadog semble prêt à conquérir de nouveaux territoires sur le marché de l’automatisation de la sécurité sous la houlette de Sara Varni. La directrice du marketing de Datadog embauchée en février a précédemment occupé des postes de direction chez Twilio et Salesforce, selon Stephen Elliot.

« [Datadog] prétend avoir 6 000 clients qui utilisent un ou plusieurs de ses produits de sécurité », poursuit l’analyste d’IDC. « Mais Datadog doit continuer à accroître sa notoriété. Les clients ignorent souvent ce qu’ils proposent. Leur nouveau CMO devrait jouer un rôle majeur à cet égard ».

Datadog n’est pas le seul à vouloir devenir la principale source de contrôle de l’automatisation informatique pour les entreprises. La croissance de la norme OpenTelemetry pour la collecte de données d’observabilité a plus que jamais facilité le changement de fournisseur pour des directions IT en pleine tendance à la consolidation.