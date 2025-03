BNP Paribas veut recycler 400 000 appareils IT par an

BNP Paribas renforce son engagement en faveur de l’économie circulaire avec l’ouverture d’un centre de reconditionnement et de remarketing informatique de 3 500 m². Situé dans les Yvelines, ce site permettra de traiter les équipements IT en fin de cycle pour leur offrir une seconde vie.

Un site dédié à la gestion responsable du matériel IT

L’objectif affiché est ambitieux : dès 2025, le centre prévoit de retraiter 100 000 équipements par an, avec une montée en charge pouvant atteindre 400 000 unités à terme.

Les équipements concernés incluent des ordinateurs portables et de bureau, des téléphones et des tablettes, issus des clients professionnels de la banque, mais aussi des propres entités de BNP Paribas en Europe.

Le projet est piloté par BNP Paribas 3 Step IT, une coentreprise créée en 2019 entre BNP Paribas Leasing Solutions et le spécialiste nordique 3stepIT. La joint-venture a pour objet d’accompagner les entreprises dans l’optimisation du cycle de vie de leurs équipements technologiques. Elle propose des services qui vont de la gestion à la revente des matériels IT.

Le centre proposera notamment un service de rachat des parcs informatiques mis hors service, avec une garantie de traitement sécurisé des données et un recyclage responsable des composants non réutilisables.

Pour Carmen Ene, PDG de BNP Paribas 3 Step IT, « cet investissement souligne l’engagement de BNP Paribas [à] s’align[er] sur les objectifs de l’Union européenne pour promouvoir la circularité et l’utilisation durable des ressources. »