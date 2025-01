BNP Paribas passe tout son Oracle sur site dans un cloud… sur site

C’est un chantier titanesque. Dans les deux années à venir, BNP Paribas va migrer pas moins de 10 000 bases de données sur site vers un cloud. Mais pas n’importe quel cloud.

Les contraintes et l’approche de la banque française internationale lui imposent en effet de ne pas aller dans le cloud public (hyperscalers), de sécuriser ses données, et d’en garantir la confidentialité. Mais les besoins d’innovation (c’est-à-dire de bénéficier des fonctionnalités des bases les plus modernes), de flexibilité, et de rapidité lui imposent, dans le même temps, de regarder vers des offres « as-a-Service ».

Comment résoudre cette quadrature du cercle ? Le DSI de BNP Paribas, Bernard Gavgani, et ses équipes ont envisagé plusieurs options avant d’arrêter leur décision sur un « cloud sur site » – celui d’Oracle dédié à la gestion de données (Exadata Cloud@Customer). Techniquement, cette offre se compose d’appliances à installer dans un datacenter, et managées à distance par Oracle (mises à jour, etc.).

« La banque pourra [ainsi] exploiter toutes les fonctionnalités d’automatisation d’Oracle Database, comme l’optimisation des traitements, […] un basculement automatique pour renforcer la fiabilité et la résilience du système, garantissant ainsi une continuité de service optimale », vante le groupe, lors de l’annonce de cette décision. « Cette approche permettra aussi de réduire la latence entre les applications et les données […] tout en simplifiant la gestion de l’obsolescence ».

Accélérer avec l’IA en ligne de mire

En résumé, BNP Paribas va passer à Autonomous Database, mais sans aller sur OCI (le cloud d’Oracle), infrastructure publique (IaaS) à laquelle la base est habituellement liée. La première version cible sera la 19 c (la dernière LTS en date étant la 23 c, alias 23ai).

« Notre obsession est d’être conformes et de protéger les données de nos clients. [Avec cette solution], nous avons tous les jours l’impression que nous avons fait le bon choix », se réjouit Bernard Gavgani.

Le but de cette transition massive est « d’accélérer » avec, évidemment, l’intelligence artificielle en ligne de mire. BNP Paribas teste actuellement 700 à 800 cas d’usage qui vont de la relation client (bots) à la lutte contre le blanchiment (le ML vs ML, Machine Learning contre Money Laundering), en passant par la détection de la fraude, le contrôle et la compliance. Sans oublier l’IA appliquée à l’IT (« AI for IT »), une des pistes les plus prometteuses de l’IA pour Bernard Gavgani, par exemple pour automatiser la classification des données et leur stockage (archivage chaud, froid, etc.).

Récemment, le DSI a modifié l’organisation interne de sa division pour créer une équipe IT dédiée à l’IA (chargée de l’infrastructure, des GPU, etc.). Passer au cloud, même « entre les murs de BNP Paribas », s’inscrit dans cette tendance et doit faciliter l’exploration de nouveaux cas d’usage. La base d’Oracle étant multimodale, elle peut par exemple créer à la volée une base vectorielle à partir d’un jeu de données, pour une IA générative, sans dupliquer la base.

Contrepartie de cette facilité, la facturation – proportionnelle à la consommation (à la quantité de données stockées) – devra être bien analysée en amont pour ne pas exploser.

Le DSI anticipe en tout cas un ROI d’environ 24 mois. « Nous intégrons la dimension économique, mais aussi opérationnelle [dans ce calcul] », explique Bernard Gavgani en évoquant des points comme les avantages pour la sécurité ou par la conformité vis-à-vis des réglementations.