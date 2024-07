IA générative : BNP Paribas renforce son partenariat avec Mistral AI

Il s’agit plus particulièrement d’accéder aux LLM commerciaux « présents et futurs » de Mistral AI. Sur les sept collections présentées par la startup, Mistral Large, Small et Codestral (son usage en production réclame de payer des frais d’usage) entrent actuellement dans cette catégorie.

Ce n’est pas le premier partenariat entre les deux entreprises. BNP précise que sa division Global Markets a commencé à expérimenter avec les LLM Mistral en septembre 2023.

« Ce premier engagement a donné de bons résultats et, en conséquence, BNP Paribas a étendu la collaboration à l’ensemble du groupe à partir de février 2024. Depuis, BNP Paribas a largement déployé des pilotes [s’appuyant sur] les modèles commerciaux de Mistral AI dans plusieurs divisions de la banque », explique la banque dans un communiqué de presse.

« L’IA générative a un potentiel significatif pour améliorer notre offre client dans les domaines de la vente, du trading, de la recherche et plus encore, et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre notre travail avec Mistral AI pour atteindre cet objectif », indique pour sa part Olivier Osty, Directeur de BNP Paribas Global Markets.

Du trading à l'agence, BNP multiplie les cas d’usage Sans en détailler les tenants et aboutissants, BNP Paribas annonce qu’elle est en train de développer un certain nombre de cas d’usage dans les domaines du service à la clientèle, les ventes, l’IT, entre autres. Auprès de Financial News, BNP Paribas précisait en janvier dernier avoir déployé 700 cas d’usage liés à l’intelligence artificielle et en a testé 26 autres dans le domaine de l’IA générative. En mars 2024, l’institution financière expliquait à la presse française qu’elle est en train de tester une centaine de cas d’usage avec cette technologie. « Ce partenariat avec Mistral AI marque une nouvelle étape dans le développement de services numériques hyperpersonnalisés pour nos clients », assure de son côté Sophie Heller, directrice des opérations chez BNP Paribas Commercial, Personal Banking & Services. « À titre d’exemple, la genAI nous permettra de lancer des assistants virtuels de haute qualité pour répondre aux questions des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de simplifier les processus de bout en bout, améliorant ainsi la manière dont nos équipes accompagnent les clients ». La banque justifie le choix de se tourner vers Mistral parce qu’elle peut déployer ces modèles on premise ou de manière contrôlée, en accord avec les réglementations qui régissent l’activité de l’institution. « Le déploiement des modèles d’IA générative au sein de notre infrastructure permettra d’allier les dernières technologies à notre engagement fort en matière de sécurité », ajoute Sophie Heller. Pour rappel, BNP Paribas était l’un des 13 investisseurs à avoir participé à la levée de fonds de série A (385 millions d’euros) de Mistral AI, annoncée en décembre dernier.