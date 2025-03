Alliance entre Atos et Esri : des jumeaux numériques pour les territoires et les infrastructures

Atos et Esri vont unir leurs savoir-faire pour appliquer les jumeaux numériques à la gestion des territoires et des infrastructures.

Ce partenariat associera les technologies d’Intelligence artificielle et de simulation d’Atos avec la plateforme ArcGIS (systèmes d’information géographique) d’Esri, utilisée pour l’analyse et la modélisation des données géospatiales.

Dans le privé, Atos et Esri comptent cibler en priorité les industries du bâtiment, des réseaux et de la logistique, ainsi que les entreprises des secteurs pétrolier et minier. Les Digital Twins seront utilisés pour l’exploration des sous-sols, pour la gestion des flux ou encore pour la planification des infrastructures.

En s’appuyant sur des données en temps réel et sur des algorithmes, ces outils devront optimiser l’anticipation des catastrophes naturelles et la gestion des ressources.

Pour les collectivités et les gouvernements, ces solutions devront permettre de modéliser l’évolution des territoires et, par exemple, d’anticiper les effets du changement climatique.

Le rapprochement des deux vise à proposer des outils d’aide à la décision pour les collectivités, les entreprises et les acteurs de la défense et de la sécurité.

Un partenariat technologique et stratégique

Atos apportera donc son expertise en modélisation 3D et en développement de jumeaux numériques, tandis qu’Esri garantira l’intégration des données géospatiales et l’interopérabilité avec les systèmes. Le partenariat inclut également un volet formation et certification destiné aux clients et partenaires, afin de maximiser l’exploitation des outils.

« L’association de nos expertises nous ouvre un champ d’opportunités inédit », assure Laurent Clergue, directeur des Inno’Labs chez Atos. Pour lui, cette alliance renforcera la capacité à simuler l’évolution des environnements naturels et urbains.

Lionel Henry, Pilote Solutions AEC chez Esri France, souligne quant à lui l’importance d’un socle technologique robuste pour la fiabilité des simulations. « En combinant [notre] plateforme SIG et les compétences d’Atos en services et développements spécifiques, nous créons ensemble les conditions nécessaires à des projets innovants et performants », se félicite-t-il.

Ce partenariat illustre en tout cas la convergence croissante entre SIG, modélisation et intelligence artificielle.