Navigation : TomTom joue la carte de l’open source

Réputé pour ses produits grand public, TomTom s’illustre plus particulièrement dans le développement de services de cartographies et de localisation. En 2023, il a généré 490,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont « seulement » 86 millions sont liés à la vente de produits BtoC. La majorité des revenus du groupe proviennent du secteur automobile (342,3 millions d’euros en 2023). Michelin, Renault, Stellantis, BMW Motorrad, Mitsubishi, Volkswagen, Ford ou encore Daimler sont des clients réguliers de ces services à la demande. Au total, plus de 50 marques de véhicules exploitent les services de TomTom. Ceux-là propulsent également des fonctions clés d’applications chez Uber, Microsoft ou Huawei.

« Nous nous illustrons dans trois grands domaines », explique Léo Sei, vice-président produit chez TomTom. « Nous proposons des données brutes : des données de cartographies, des bases de données de trafic, etc. ». Celles-ci sont utilisées pour augmenter le type d’informations disponibles depuis une application de localisation ou à des fins analytiques. « Nous avons également des boîtes à outils, principalement des API et des SDK pour créer des outils de recherche, de routing, de geofencing ou encore générer des rendus de cartes. Nous nous servons de ces mêmes SDK pour commercialiser des couches applicatives de bout en bout, par exemple des systèmes de navigation automobile, voire un système d’infotainment complet (gestion de la navigation, musique, etc.) », liste le responsable. Ce système d’infotainment « clé en main » se nomme TomTom Digital Cockpit et serait particulièrement apprécié des constructeurs automobiles chinois, selon l’interlocuteur du MagIT.

En matière de guidage et géolocalisation, l’éditeur s’affaire depuis près de quinze ans à la conception d’algorithmes. « Nous essayons de rendre ces algorithmes plus flexibles afin que certains clients puissent y intégrer leurs propres données de contraintes (poids du véhicule, de sa charge, données météo, etc.). Cela peut servir à un transporteur pour éviter les routes les plus abîmées ou à un assureur aux États-Unis qui peut s’appuyer sur les données des routes accidentogènes afin d’effectuer des recommandations à ses clients ou faire varier ses politiques contractuelles », illustre Léo Sei. Il s’agit là, pour l’heure, d’expérimentation. En phase d’expérimentation également, l’intégration dans TomTom Digital Cockpit de modèles text-to-speech en provenance d’Azure OpenAI. Il s’agit de créer des expériences de navigation activable à la voix qui s’appuie sur l’IA générative façon Microsoft et OpenAI et sur les fonds de cartes, données, algorithmes de TomTom. Ce n’est pas pour tout de suite. « Dans le domaine de l’automobile, les temps de discussion des industriels sont assez longs », prévient Léo Sei.

La stratégie de TomTom passe par une fondation open source

Selon TomTom, le marché de la localisation et de la cartographie, du fait de l’électrification de l’automobile, des contraintes réglementaires des transporteurs, des besoins des autorités en matière de cartographies et du développement des services numériques (livraison, transport, aide à domicile, etc.) est florissant. Or les entreprises se heurtent à la multiplication de standards de cartographies et aux verrouillages propriétaires de certains systèmes. En premier lieu, ceux de Google. C’est pourquoi TomTom, avec Microsoft, Amazon et Meta, est membre du comité de direction de l’Overture Maps Foundation, sous l’égide de la fondation Linux depuis décembre 2022. Elle accueille 25 autres membres, dont Esri.

En matière de cartographie open source, il y a déjà OpenStreetMaps dont la gestion ressemble à celle de Wikipédia, avec des chapitres par pays. « Chaque pays a ses propres standards, ses propres manières de représenter les données. Originellement, il n’y a pas de véritable gestion de la qualité des informations disponibles… ou indisponibles. », note Léo Sei. Cela a poussé TomTom à devenir membre platinum de la fondation OpenStreeMaps en 2023 et à la création d’Overture afin de normaliser cette gestion, créer des outils de quarantaines, de détection automatique de la qualité. En clair, Overture est une couche supplémentaire par-dessus les fondations d’OpenStreetMaps et d’autres jeux de données.

Overture rassemble des données de cartographies ouvertes normalisées, c’est-à-dire régies par un schéma commun. Plusieurs couches vectorielles permettent, entre autres, de tracer des limites administratives, de représenter des infrastructures, des points d’eau, des bâtiments, des lieux, des typologies de transports, etc. Ces actifs peuvent être exploités à travers différents outils et frameworks open source (DuckDB, PostGIS, QGIS, etc.), mais aussi des plateformes telles qu’Azure Synapse, Amazon Athena, BigQuery ou bien Snowflake.