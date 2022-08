Données géospatiales : MariaDB s’empare de CubeWerx

L’éditeur de bases de données MariaDB a acquis le spécialiste des données géospatiales CubeWerx dans le cadre d’une transaction rendue publique jeudi. Cette opération doit permettre à l’éditeur de s’aligner sur ses concurrents qui offrent déjà des capacités similaires.

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées. Pour rappel, MariaDB prépare son introduction en bourse depuis le début de l’année 2022, sans toutefois préciser quand elle aura lieu.

Parallèlement à cette acquisition, MariaDB a rejoint le Geospatial Consortium, une organisation qui travaille à l’élaboration de normes et de meilleures pratiques pour l’utilisation des informations géospatiales.

CubeWerx, installé à Gatineau au Québec, a développé une suite logicielle intitulée Stratos Geospatial Platform, qui permet aux entreprises de charger, gérer et analyser des données géospatiales.

Sous le capot de Stratos se trouve le moteur CubeSTOR, un jeu d’extensions pour la base de données de MariaDB.

MariaDB offrait jusqu’alors un support limité des données géospatiales que la technologie de CubeWerx doit enrichir pour ingérer et administrer de larges collections de données.

L’éditeur va maintenant travailler à l’intégration de la technologie CubeWerx dans son SGBD cloud, SkySQL. MariaDB ne prévoit pas pour l’instant de l'embarquer dans la mouture open source de son SGBD.

La prise en charge des capacités géospatiales est une démarche que d’autres éditeurs de bases de données ont également entreprise ces dernières années. CockroachDB a ajouté le support géospatial dans sa mise à jour 20.2. MongoDB 6.0 accueille lui aussi les types de données géospatiales, y compris les objets GeoJSON.

De leur côté, des acteurs spécialisés comme Esri tente de simplifier l’accès à leur technologie GIS au travers d’API ou de plateformes PaaS.

Le plus grand défi que MariaDB devra relever avec ses nouvelles capacités géospatiales sera probablement d’éduquer les utilisateurs sur le fonctionnement de cette technologie, selon Lynne Schneider, directrice de recherche en localisation et intelligence géospatiale chez IDC. Cependant, elle dit voir des opportunités dans la combinaison de MariaDB et de CubeWerx.

« Nous constatons une demande croissante de localisation et d’intelligence géospatiale, et tous les outils de base de données ne sont pas prêts à gérer les défis de ce type de données », affirme l’analyste. « Cette acquisition vise à résoudre à la fois la vitesse et la complexité de traitement. »

Stratos, un SIG établi de longue date sur MariaDB Avec CubeWerx, MariaDB acquiert un fournisseur expérimenté, œuvrant depuis 25 ans. CubeWerx a été fondé en 1997 par une équipe de développeurs qui avaient auparavant participé au développement du service de base de données Oracle Spatial. « Nous travaillons depuis très longtemps dans les domaines du géospatial et des bases de données », explique Glenn Stowe, co-fondateur et vice-président de CubeWerx. Le modèle conçu par CubeWerx est une approche permettant aux applications géospatiales d’utiliser aussi bien une base de données qu’un serveur d’applications. CubeWerx apporte de multiples nouvelles capacités à la plateforme MariaDB SkySQL, vante Glenn Stowe. L’une de ces capacités est la prise en charge de différents types de cartes, y compris les images satellites et aériennes. « CubeWerx a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la mise au point de mécanismes permettant de traiter ce type d’images géospatiales et de les importer dans la base de données », explique le cofondateur. La technologie de CubeWerx ne stocke pas nécessairement les images satellites dans la base de données, ce qui peut être facilement réalisé aujourd’hui avec le stockage objets en cloud. CubeWerx se concentre plutôt sur l’indexation et la création de métadonnées autour de l’imagerie géospatiale afin que les utilisateurs puissent interroger et analyser les cartes de manière efficace. Glenn Stowe évoque une application avec laquelle un usager cherche à identifier l’impact des incendies dans une région à l’aide d’images satellites. Les données géospatiales peuvent également servir à estimer les risques liés aux feux et aux inondations potentiels.