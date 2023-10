Espace de données : le secteur des médias européens s’appuie sur une technologie française

C’est la technologie du Français Dawex qu’a choisie le consortium de médias européens TEMS (Trusted European Media Data Space) pour permettre à ses membres de distribuer et de partager leurs données.

TEMS est un projet porté par 43 organisations – dont France Télévision, l’AFP ou l’INA en France – qui représentent elles-mêmes des centaines d’acteurs des secteurs culturels et de la création issus de 14 pays.

Aider à lutter contre la désinformation avec les données

Ce projet d’espace de données – comme d’autres « data space » dans d’autres secteurs – est soutenu par le Programme pour une Europe numérique de la Commission européenne.

« La création de ces espaces de données pourrait rendre les entreprises beaucoup plus confiantes dans le fait d’utiliser des données pour développer leurs activités […] en s’appuyant beaucoup plus sur l’économie numérique », a affirmé Margrethe Vestager, Vice-présidente exécutive de la Commission européenne sur Euronews.

« Concrètement, TEMS ouvrira la voie au déploiement à grande échelle de services, d’infrastructures et de plateformes de pointe adaptés aux problématiques du secteur telles que la lutte contre la désinformation, l’analyse d’audience, l’amélioration des flux de données dans les chaînes de production et l’appui à l’adoption des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de réalité virtuelle », liste Dawex.

L’éditeur souligne par ailleurs que sa technologie permet, en plus de sécuriser les échanges, de s’assurer de la conformité avec les réglementations (en premier lieu le Data Governance Act et le futur Data Act européen).