Cyber et GenIA : des liaisons dangereuses ?

Une étude sur l’« Etat de l’art de l’IA en cybersécurité » (en anglais « State of AI in Cybersecurity Survey »), menée par la firme américaine Crowdstrike en collaboration avec l’institut de recherche ViB auprès de 1022 professionnels de la cybersécurité et de l’IT au cours de l’année 2024, éclaire sur le manière dont ils appréhendent l’impact de l’IA générative sur la cybersécurité.

Les répondants sont majoritairement situés en Amérique du Nord (77 %), l’Asie/Pacifique (11%), et la zone Europe/ Proche-Moyen-Orient (EMEA selon la terminologie nord-américaine) pour 9 %.

La Gen AI : « un outil et une aide » Dans le contexte de l’étude, la Gen AI (ou IA générative en français) en cybersécurité se définit par l’ensemble des systèmes d’intelligence artificielle pouvant générer par eux-mêmes des scenarii d’analyse de menaces ou d’attaques,comme des modèles de détection de menaces, des réponses automatiques aux incidents, et des simulations d’e-mail de phishing. Ces systèmes utilisent pour cela des bases de données à grande échelle à partir desquelles ils construisent des modèles sur lesquels seront fondées leurs capacités d’analyse. Ce n’est « que » cela, mais c’est bien cela dont on parle : la capacité d’une IA générative à identifier et qualifier des attaques et menaces, à partir de modèles suffisamment élaborés pour qualifier des comportements, et d’en déduire – et proposer là– des scenarii de réponses possibles. « Il s’agit donc, et avant tout, d’un outil et d’une aide », précise d’emblée Benoît Grünemwald, directeur des affaires publiques d’Eset. « En fait », souligne-t-il, « l’IA dans la cyber ne date pas d’hier : on l’utilise depuis que l’on parle de réseaux neuronaux dotés de capacités d’apprentissage, de machine learning, de deep learning ou d’analyse comportementale, mais la dimension “générative” induit une composante supplémentaire ». On ne demande plus seulement à l’IA de piocher dans des bases de données pour qualifier une attaque et la caractériser, mais aussi d’être capable de l’analyser et éventuellement de suggérer des scenarii de réponses possibles.

63 % prêts pour la Gen AI ? Une analyse confortée par le fait que, dans l'étude mentionnée, 74 % des répondants ont connu une attaque ou s’attendent à être vulnérables à une attaque dans les 12-18 mois qui viennent. Conséquence directe, les répondants s’intéressent de près à une solution déjà éprouvée et pérenne en IA : 64 % recherchent à l’heure actuelle un outil d’IA et 7 répondants sur 10 prévoient d’en faire l’acquisition dans les 12 mois qui viennent. À 80 %, ils préfèrent une solution IA commercialisée par une plateforme et 63 % sont prêts à aller vers un offreur de solution cyber qui propose une couche IA dans son offre. Ces chiffres n’engagent que ceux qui les donnent : le domaine est encore relativement émergent et les réponses ne peuvent être considérées que comme (très) indicatives, et absolument pas comme une vérité du marché. Les attentes des répondants reflètent cette tendance et ces précautions d’usage : il s’agit bien d’une « aide » aux différentes composantes de l’analyse de menaces cyber. « Détecter, répondre, prévenir », précise Benoît Grünemwald. L’IA est bien utilisée dans ces domaines de compétences que précise l’étude : analyse et renseignement sur les menaces, assistance à l’analyse et l’investigation, réponses sur les fonctionnalités du produit, assistance à l’écriture de scripts de réponses, assistance à la correction de vulnérabilités existantes. Les raisons pour lesquelles le domaine cyber fait appel à l’IA sont aussi bien identifiées et somme toutes classiques : l'optimisation des coûts via l'utilisation d'une plateforme pour rendre les outils d'analyse plus efficaces arrive en tête avec 31% des réponses. En outre, 30 % des répondants veulent réduire le nombre des incidents de sécurité, et 26 % passer moins de temps sur les outils de sécurité. L’argument de cycles de travail plus courts avec des coûts associés (donc réduits) n’est mentionné que par 13 % des répondants.