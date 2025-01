ERP Cloud : SAP lance un S4 pour le retail

SAP a officiellement lancé un S/4HANA Cloud Public Edition pour le secteur du retail, lors du National Retail Federation 2025. Cet ERP, disponible partout dans le monde, vise à accompagner les entreprises « de toutes tailles », insiste SAP, que ce soit des petites franchises locales aux géants mondiaux du commerce.

Pour Kristin Howell, vice-présidente mondiale de la gestion des solutions retail chez SAP, cette nouvelle suite répond aux attentes d’un secteur en pleine évolution, où les consommateurs exigent une expérience d’achat toujours plus fluide et personnalisée. Pour elle, cette plateforme promet aux commerçants de satisfaire ces attentes tout en préservant leur rentabilité.

Cette déclinaison verticale de S/4 se distingue de la version « généraliste » par des modules intégrés, par exemple pour une gestion précise des stocks, pour un réapprovisionnement optimisé en magasin et pour les commandes omnicanal.

Pour Kristin Howell, ces nouvelles technologies aident les détaillants à explorer de nouveaux canaux de distribution, à identifier des opportunités de croissance et à améliorer leur collaboration avec les fournisseurs, tout en rendant leurs chaînes d’approvisionnement plus efficaces.

Le second est un assistant d’achat, lui aussi alimenté par de l’IA ( de la GenAI en l’occurrence en s’appuyant sur Joule ). Le but est de permettre aux consommateurs de rechercher des produits en posant des questions en langage naturel – y compris en parlant – dans une optique de « commerce conversationnel ». Cet assistant pourra aussi aider les vendeurs.

Le début de la verticalisation de S/4 en mode cloud

Un analyste comme Jon Reed, cofondateur de Diginomica, est d’accord, mais avec quelques nuances.

Ce vertical de S/4 marque certes une étape importante dans l’évolution de son ERP vers le cloud public et la personnalisation par secteur. Encore plus importante, car elle tente de casser les silos entre les ERP et les applications métiers spécifiques. Or ce décloisonnement est fondamental à l’air de l’IA.

La gestion des inventaires dans la déclinaison Retail de S/4HANA Cloud Public Edition

Les verticaux seraient par ailleurs plébiscités par des clients qui attendent une profondeur fonctionnelle répondant à leurs besoins métiers, ajoute-t-il.

« L’avenir dira si SAP sortira d’autres éditions pour des verticaux majeurs, comme pour certaines industries manufacturières », questionne-t-il. SAP avait déjà sorti des versions pour les services professionnels et pour la mode, ainsi que des modules sur site pour le manufacturing.

Lors du même évènement, Salesforce a sorti lui aussi un vertical dédié au commerce.