Les employés français sceptiques face à l’IA

On le savait déjà, les Français font partie des plus anxieux face à l’IA générative. Une étude de Dynata (pour Atlassian) le confirme.

« La plupart des études ne s’intéressent qu’à la fréquence d’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’entreprise », avance Molly Sands, responsable du Teamwork Lab chez Atlassian. « Notre rapport, en revanche, analyse la façon dont les gens perçoivent et travaillent avec l’IA sur le lieu de travail ».

Conclusion sans appel, alors que le monde explore de nouvelles façons d’utiliser l’intelligence artificielle (IA), en particulier l’IA générative, la France se distinguerait par une certaine prudence face à la collaboration avec cette technologie.

La France adopterait plus lentement l’IA aux stades de collaboration les plus élevés, avance l’étude.

Pour bien comprendre ces chiffres, il faut souligner que Dynata et Atlassian distinguent 4 stades de la collaboration en matière d’IA :

Autre chiffre qui montre cette tiédeur, 16 % des Français interrogés déclarent que l’IA est « inutile sur le lieu de travail » – une proportion plus élevée que celle observée aux États-Unis, en Allemagne et en Inde.

L’IA qui optimise et l’IA transformatrice

Autre élément : quand ils sont interrogés sur l’impact le plus important de l’IA, les Français se concentreraient principalement sur le gain de temps. Contrairement aux répondants d’autres pays qui accordent de plus en plus d’importance à l’amélioration de la qualité de leur travail.

« À mesure que la collaboration avec IA s’approfondit – passant d’un outil permettant de gagner du temps à un partenaire pour les tâches complexes –, nous constatons que l’avantage principal passe de l’efficacité à l’amélioration de la qualité du travail », confirme Molly Sands. « Il semble que la France n’ait pas encore atteint ce stade ».