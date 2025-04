Heroku nouvelle génération entre en scène

En décembre dernier, la filiale de Salesforce avait présenté son plan de modernisation de sa PaaS. Il impliquait le lancement d’une version nommée Heroku Fir. Elle entrera en disponibilité générale au cours de ce mois d’avril.

Au lieu de s’appuyer sur des briques maisons, Heroku Fir exploite les services d’AWS, dont Amazon Elastic Container Registry, AWS Global Accelarator, la base de données managée Aurora, la distribution Kubernetes EKS, Amazon Bedrock et les instances EC2 propulsées par les processeurs Graviton.

Au-delà du fait de s’appuyer sur les services managés d’AWS, la CMO assure que cette modernisation permet à Heroku d’accéder « à l’ensemble de l’écosystème de la Cloud Native Computing Foundation », et de proposer une sélection des projets les plus pertinents dans une expérience simplifiée.

Heroku Fir : une plus grande ouverture sur l’écosystème CNCF

Un Cloud Native buildpack est une librairie logicielle qui « transforme » le code source d’une application en images de conteneurs Docker.

Les buildpacks ne sont pas nouveaux. Heroku les a créés en 2011 et ils ont été par adopté Cloud Foundry, Gitlab, Knative et d’autres projets PaaS, selon la page du projet open source. Puis, en 2018, Heroku a créé les Cloud Native Buildpacks (CNBs) avec Pivotal, qui avait forké le travail d’Heroku au service de Cloud Foundry.

Comme Heroku respecte le standard OCI, il assure que les artefacts CNB peuvent être déployés sur Heroku Fir, mais également sur d’autres plateformes qui prennent en charge le standard, ou localement sur Docker. « Cette adhésion à des normes ouvertes vous offre une souplesse de déploiement et minimise le verrouillage propriétaire », affirme la communication de Salesforce.

La même philosophie guide l’adoption d’OpenTelemetry. « Cela nous permet de donner davantage d’indicateurs dans les tableaux de bord internes à Heroku, mais il est possible de faire sortir les métriques vers des outils d’observabilité », assure Betty Junod.

Heroku s’appuie sur les briques d’auto-instrumentation pour simplifier la collecte de télémétrie. La filiale de Salesforce explique également qu’il est possible de traiter les traces, métriques et logs de manière plus « profonde » avec les SDK disponibles au sein d’OpenTelemetry.

Heroku Fir répond plus finement à une problématique rencontrée par certains clients : la résidentialité des données. La filiale de Salesforce assure que la télémétrie demeure dans le même espace (la même région cloud) où est déployée l’application (Dublin et Francfort, en Europe). L’éditeur affirme également donner davantage d’options pour exécuter les « dynos », les conteneurs spécifiques à Heroku, en sus d’une option d’autoscaling.

Heroku avait clairement besoin de cette modernisation. L’arrêt du tiers gratuit, le support limité pour les plus petites entreprises, les prix plus chers que la moyenne et le fait que d’autres solutions plus modernes s’appuyant sur Kubernetes gagnent de la traction semblent faire partie des éléments qui motivent cette opération. Betty Junod n’est pas totalement d’accord.

« Nous avons des milliers de clients, des grands groupes comme des startups », défend la CMO. « Il y a un flux constant de nouveaux clients qui s’inscrivent chaque mois ».

« Kubernetes, Docker et l’ensemble des projets de la CNCF ont concentré l’attention sur la plomberie, les pièces d’un plus grand puzzle », poursuit-elle. « De ce que j’ai vu ces deux dernières années, les clients trouvent difficile de déployer ceux-là à l’échelle. Beaucoup de clients disent qu’ils ne peuvent pas gérer l’infrastructure et qu’ils souhaitent désormais se concentrer sur la livraison applicative ».

Des assurances, des e-commerçants, des retailers continuent de s’appuyer sur Heroku pour déployer des applications « cœurs ».