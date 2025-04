Agentspace avait été présenté en décembre dernier. Lors des premières phases de l’accès anticipé, il s’agissait d’une forme de « RAG as a Service ». C’est un outil pour faciliter la connexion à des sources tierces, l’indexation des documents et leur recherche par les métiers tout en appliquant les règles de sécurité en place au sein d’un environnement GCP.

Ainsi, 28 connecteurs sont disponibles, dont ceux vers Salesforce, ServiceNow, Confluence Cloud, Box, Monday, Notion, Microsoft 365, GitHub ou encore Zendesk.

Une fois indexées, les données peuvent être modélisées dans un graphe de connaissances. Le fournisseur de cloud peut donc affirmer qu’il fait du GraphRAG.

Attention, cette capacité n’est disponible que pour les sources Google, les connecteurs « customs », les services Entra ID, Jira Cloud et Data Center, SharePoint Cloud et Data Center. Selon le témoignage d’un client, Avery Dennison, il suffirait d’une quinzaine de minutes pour configurer un connecteur.

Outre cet aspect « RAG as a Service », Google Cloud avait fait en sorte de donner aux agents des moyens d’accomplir des actions simples dans les plateformes tierces citées plus haut.

Évidemment, Google Cloud suit la tendance « Deep Search » et l’a en partie initié avec son service NotebookLM . Il s’agit de s’appuyer sur les capacités d’un modèle de raisonnement (ici Gemini 2.5) pour produire un rapport à partir des informations externes – à travers une API Google Search, mais également interne. Cette fonctionnalité en disponibilité générale dans NotebookLM Enterprise est très proche de celle proposée par Atlassian et dans Microsoft Copilot. GCP y inclut son propre système de liste blanche pour autoriser la recherche profonde sur des contenus autorisés.

Toujours sur ce volet de la recherche, GCP poursuit ses efforts d’intégration dans son écosystème. En préversion, Agentspace est intégré avec Chrome Entreprise. Avec la commande « @Ask agentspace » à taper dans la barre URL, il est possible de transmettre directement une question ou un prompt et de le soumettre aux LLMs sous-jacents, ici les modèles Gemini.

Unifier l’accès aux agents à travers une place de marché

Là, il ajoute la disponibilité générale d’Agent Gallery et la préversion d’Agent Designer.

Agent Gallery est un portail conçu pour retrouver les agents développés en interne, classés à l’échelle de l’entreprise ainsi que des équipes, et externes (ceux développés par Google et par des éditeurs tiers – par exemple, Incorta et Fullstory dans la démo de GCP).

Ainsi, Google développe un agent pour interroger la plateforme BI Looker en langage naturel, accessible depuis Agentspace. « Il devrait être disponible d’ici un mois », annonce Kalyan Pamarthy, responsable produit Agentspace et Enterprise AI chez Google, lors d’une session de présentation à Next 25.

Les agents externes pourront être achetés depuis l’AI Agent Marketplace, une section dédiée de la place de marché de GCP. Ici, le fournisseur cloud semble s’être inspiré de Salesforce. À l’heure d’écrire ces lignes, la marketplace recense 138 agents et connecteurs développés par Deloitte, HCL Software, VMware Tanzu, Wipro, Palo Alto Networks, AMdocs, etc. Selon Google, plus de 1 000 cas d’usage agentique seront disponibles « plus tard cette année ».

Deloitte est l’un des acteurs les plus proactifs en la matière : le cabinet a développé 45 agents et suites d’agents qui couvrent essentiellement les besoins des fonctions support en entreprise (RH, légal, IT, finance, vente, marketing, etc.), mais aussi des cas d’usage liés à l’industrie médicale (synthèse de recherche, préparation des études cliniques, suivi du parcours patient, etc.) et au retail.

« Nous voulons rassembler l’ensemble de vos agents à un seul endroit. Agentspace sera la porte d’entrée pour accéder à vos agents. » Kalyan PamarthyResponsable produit Agentspace et Enterprise AI, Google

« Comme l’enjeu de fragmentation des données qui a freiné l’adoption de l’entreprise search, nous voyons apparaître la prolifération des agents », déclare Kalyan Pamarthy. « Nous voulons rassembler l’ensemble de vos agents à un seul endroit. Agentspace sera la porte d’entrée pour accéder à vos agents », ajoute-t-il.

Jusqu’alors, il n’était possible de développer des agents que depuis Vertex AI Agent Builder. Pour les métiers et les citizen developer GCP met en place Agent Designer. Cette interface no-code adossée à Agentspace doit permettre de nommer l’agent, d’indiquer son rôle, d’ajouter des déclencheurs vers les sources et les actions autorisées. Une trentaine d’outils et d’actions préconfigurés sont accessibles.

Pour les développeurs, Agentspace est d’ores et déjà compatible avec le protocole Agent2Agent (A2A), un moyen de faire communiquer les agents IA entre eux et de les faire accomplir des séries de tâches.