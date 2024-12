NotebookLM : Google lance la version pro de son outil pour dialoguer avec les documents

Google vient d’annoncer une version avancée de NotebookLM baptisée, « NotebookLM Plus ».

Cette version est enrichie de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité spécifiquement adaptées aux environnements professionnels, souligne Google.

Une version plus sécurisée de NotebookLM

« Les fichiers téléchargés, les requêtes et les réponses du modèle de NotebookLM Plus sous Gemini pour Workspace, ne sont ni utilisés pour l’entraînement des modèles ni examinés par des tiers », explique le communiqué de l’éditeur. « Les données des clients restent leur propriété exclusive, et aucun fichier, requête ou réponse n’est partagé en dehors du périmètre de confiance de leur organisation. »

NotebookLM Plus permet également une gestion fine des accès. « Les utilisateurs ne peuvent télécharger que des sources issues de Workspace auxquelles ils ont l’autorisation d’accéder. Et ils peuvent contrôler qui a accès à leurs notebooks et définir des autorisations plus granulaires pour chacun d’eux ».

Lorsque l’offre « Plus » est liée à la suite collaborative de Google (Workspace), les notebooks ne peuvent être partagés qu’au sein d’une entreprise.

NotebookLM Plus peut également être acheté séparément sur Google Cloud et sera inclus dans l’abonnement Google One AI Premium début 2025.