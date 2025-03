Deep Reasoning : Microsoft fait raisonner ses agents IA

Lors du Microsoft AI Tour à Paris, le géant du cloud a fait part de sa vision de l’IA agentique. Selon les propos de Corine de Bilbao, présidente de Microsoft France, il existe « trois grandes catégories » d’agents IA.

Trois catégories d’agents IA selon Microsoft « La première, c’est la plus simple : elle correspond aux agents conversationnels – les chatbots – c’est-à-dire c’est des agents qui vont récupérer des informations, les résumer, les traduire et les formaliser dans un format qui vous convient », explique-t-elle. Ce serait typiquement un assistant IA couplé à une architecture RAG permettant à un employé d’accéder aux informations sur ses congés. La deuxième catégorie incorpore des agents doués d’actions « simples ». « Cela peut être un agent dans un service après-vente capable d’ouvrir un ticket, de chercher des informations et d’y répondre », illustre la présidente. « Ici, l’on a automatisé un processus simple ». La troisième catégorie, « la plus prometteuse en matière de productivité et d’automatisation », renvoie à des agents capables de travailler ensemble et avec les salariés d’une organisation. Ils pourraient organiser « tout un processus ». Ceux-là, les entreprises commencent à les expérimenter. Les porte-parole de Microsoft le reconnaissent : toutes les conditions pour maîtriser ces essaims d’agents autonomes ne sont pas encore réunies. Dans un même temps, les agents capables de réaliser des actions bénéficient des travaux lancés par les fournisseurs de LLM. En ce sens, Microsoft a présenté la préversion de Deep reasoning au sein de Microsoft Copilot Studio. À la manière de Deep Research d’OpenAI et de DeepSearch de Grok, Deep Reasoning permet d’effectuer des analyses approfondies et de produire un rapport sur un sujet spécifique. Mais au lieu de le limiter au Web, comme l’on fait OpenAI et Grok, Microsoft rend possible cette recherche plus longue sur les documents de l’entreprise.

Deep reasoning et agents flows, deux briques nécessaires à la conception d’agents qui raisonnent Il s’agit par exemple de réaliser des rapports sur les tendances d’un marché, de répondre à un appel d’offres complexe, ou encore d’optimiser la chaîne d’approvisionnement, selon Microsoft. « Les modèles de raisonnement avancés passent plus de temps à réfléchir avant de générer des résultats, ce qui donne des agents capables d’analyser des jeux de données et de reconnaître des schémas complexes ainsi que de proposer des décisions réfléchies », vante Charles Lamanna, vice-président corporate, business & industry Copilot chez Microsoft, dans un billet sur LinkedIn. « Lorsque vous combinez cela avec les connaissances de votre entreprise, vous pouvez commencer à appliquer les agents à des processus entièrement nouveaux ». Oui, Deep Reasoning est une fonctionnalité pouvant être manipulée par un agent. Dans Copilot Studio, un simple mot clé (« reason ») suffit à appeler la fonction, mais elle peut également s’inscrire dans un flux permettant d’invoquer des données depuis un ERP Microsoft (ou non), le Web, des bases de connaissances Sharepoint, etc. In fine, le rapport peut être généré et envoyer sur un canal Teams de l’utilisateur. En sus d’effectuer ces raisonnements sur des données internes, Microsoft introduit des « agent flows ». « Ils sont conçus pour gérer des scénarios prévisibles et répétitifs tels que le traitement des documents, les approbations financières de routine et les tâches de conformités », avance Charles Lamanna. « En combinant l’automatisation structurée et les actions stratégiques de l’IA, ils simplifient les points de décision complexes tels que les conditions, les exceptions et les boucles ». Microsoft avait déjà combiné les LLM disponibles depuis Power Automate pour créer des flux agentiques. Avec agent flows, il est possible de composer la structure en langage naturel ou en low-code/no-code à travers Copilot Studio. « La même expérience low-code et la même plateforme qui alimentent Power Automate sont utilisées en coulisses », affirme Charles Lamanna. Ensuite, chaque étape peut être définie avec des instructions (des prompts) et en ajoutant les sources de données. Peu importe si le flux a été développé depuis Power Automate, Copilot Studio, ou réclame l’appel à des API tiers. Les agents ont potentiellement accès à ces flux de travail.