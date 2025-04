L’éditeur de suite collaborative et d’outils de productivité Wimi et le groupe Thales ont annoncé qu’ils allaient prochainement lancer une alternative ultrasécurisée à la suite Office.

Baptisée « Wimi Restricted », cette suite est une déclinaison de l’offre collaborative de Wimi. Cette version est en revanche homologuée pour plusieurs classifications, à commencer par la Diffusion Restreinte. Elle répond également aux exigences des homologations Restreint Union européenne et OCCAR-Restricted.

Le but de cette alliance est de cibler les exigences spécifiques des secteurs Défense et Aérospatial.

Techniquement, la suite d’applications sera hébergée sur la plateforme TrustNest R-Cloud Restricted, opérée par Thales. Elle visera les projets collaboratifs sensibles, menés au sein d’une entreprise ou entre plusieurs partenaires industriels.

Fruit de deux acteurs français, « Wimi Restricted » sera par ailleurs souverain, une condition sine qua non pour échanger et gérer des données classifiées dans le cadre de programmes stratégiques français et européens.

Wimi est un des principaux acteurs des alternatives souveraines et locales à Microsoft Office 365 ou Google Workspace, avec Oodrive et Whaller. L’éditeur cherche depuis plusieurs années à obtenir la qualification SecNumCloud de l’ANSSI qu’il n’a pas encore obtenue, à la différence de ses deux concurrents. Cette version « restreinte » est un moyen de pénétrer un secteur particulièrement exigeant sur la sécurité et la confidentialité en attendant ce précieux sésame.

Elle sera officiellement disponible à partir de juin 2025.

Début avril, Wimi avait annoncé un autre partenariat avec Docapost.