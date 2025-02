Adobe : une IA pour la gestion des contrats

Adobe a dévoilé une fonctionnalité de « contract intelligence » dans l’AI Assistant d’Acrobat (au sein de Document Cloud)

Cette nouveauté, motorisée par une intelligence artificielle générative, permet de résumer les contrats (en PDF) et de détecter les modifications apportées lors des cycles de révision.

Pour Alan Pelz-Sharpe, fondateur du cabinet Deep Analysis, ce type d’usages peut paraître trivial. Mais ça ne l’est pas. C’est même une véritable pierre envoyée dans le jardin des éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion du cycle de vie des contrats (CLM) – qui sont déjà en concurrence avec Oracle, Salesforce ou Microsoft, des acteurs qui proposent soit des solutions similaires soit des outils de développement en IA pour les faire sur mesure.

L’AI Assistant nécessite une extension, de 4,99 $ par mois, à Acrobat Reader. Mais la fonctionnalité de « contract intelligence » est incluse sans coût supplémentaire.

« C’est pratiquement gratuit », résume Alan Pelz-Sharpe. « Adobe intègre cette fonctionnalité directement dans son offre, plutôt que de pousser les entreprises à prendre des licences à plusieurs millions de dollars avec des fournisseurs tiers de CLM. »

Une IA qui lit les contrats

L'IA d'Adobe fait une revue de contrat

Concrètement, l’assistant est capable de détecter qu’un document est un contrat – y compris à partir d’images scannées ou de photos qui n’ont pas encore été converties par OCR. L’utilisateur peut ensuite interagir avec le document avec une interface de type chatbot.

L’IA d’Adobe peut extraire et résumer les informations clés du contrat, et les traduire en langage clair – comme les frais, les commissions, les échéances, les pénalités et les dates limites. Le tout avec des sources sous forme de citations vérifiables et cliquables.

L’outil permet aussi de comparer jusqu’à 10 versions différentes d’un contrat – là encore, y compris s’il s’agit de scans – et d’afficher les différences sous forme de tableau.

Pour Alan Pelz-Sharpe, ces fonctionnalités de contract intelligence ressemblent plus à une application complète qu’à un ajout à Acrobat. Toujours selon lui, Adobe aurait même tout intérêt à adapter son assistant à des documents d’autres natures, comme les demandes administratives ou les déclarations d’assurance.