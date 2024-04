Valkey, le poulain de la Linux Foundation face à Redis

La décision de Redis Inc. (ou Redis Labs) le 20 mars dernier de changer de licence de Redis Core a provoqué – sans surprise – des remous dans la communauté open source. Vécu comme une forme de trahison par certains, non moins à cause du passage à une licence propriétaire permissive duale (SSPLv1 et RSALv2) que du non-respect de l’engagement pris par Redis de conserver Redis Core sous BSD-3, la décision avait immédiatement suscité la mise en avant de projets alternatifs. Une réaction désormais typique.

Le même phénomène s’était produit lors du changement de licence de Terraform par HashiCorp. Des éditeurs s’étaient rapidement réunis pour créer le projet OpenTF que la Linux Foundation a accueilli en septembre 2023 sous le nom d’OpenTofu. Cette fois-ci, la fondation a été bien plus rapide et s’est engagée en son nom dès le 28 mars à soutenir une alternative open source. La LF s’évite de manière anecdotique le sujet du nom polémique : les porteurs d’OpenTofu souhaitaient tourner en dérision la stratégie d’HashiCorp. « Nous l’appelons Valkey, car il s’agit d’une variante du magasin de données clé-valeur », lit-on dans la page du projet alternatif à Redis Core mis sur pied le 22 mars.

AWS, Oracle et Google Cloud à la manœuvre Valkey s’appuie sur la version de Redis Core 7.2.4 et conserva la licence BSD-3 du projet originel. Valkey est porté par AWS, Google Cloud, Oracle, Ericsson et Snap Inc. En clair, une bonne partie des entreprises visées par la mesure prise par Redis Inc. Considérant que la base de données in-memory est l’une des bases les plus utilisées par les développeurs selon le sondage 2023 de Stack Overflow et que le projet a bénéficié de plusieurs centaines de contributions depuis son lancement en 2009, la Linux Foundation adoube Valkey qui ne devrait pas perturber outre mesure la feuille de route alternative du SGBD. « J’ai travaillé sur Redis open source pendant six ans, dont quatre ans en tant que membre de l’équipe centrale qui a conduit Redis open source jusqu’à la version 7.2. Je suis très attaché aux logiciels open source et je veux continuer à y contribuer. En créant Valkey, les contributeurs peuvent reprendre là où nous nous sommes arrêtés et continuer à contribuer à une communauté open source dynamique » avance Madelyn Olson, ancienne responsable de Redis, co-créatrice de Valkey et ingénieure principale chez AWS, dans un communiqué de la Linux Foundation. Le fait qu’AWS soutienne l’initiative de son employée n’a rien de surprenant. Le géant du cloud avait pris une mesure similaire quand Elastic avait changé la licence d’Elasticsearch en créant le projet OpenSearch. Des améliorations comme la simplification des migrations, l’évolution du système de clustering, l’optimisation des performances multithreads, la prise en charge de la recherche vectorielle demeurent au programme. Les contributeurs ne disent pas si le projet restera compatible avec les clients Redis qui demeurent sous licence open source.