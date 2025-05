Workday part en région

Pour fêter ses 20 ans en 2025, l’éditeur américain de HCM/SIRH et de Core Finance a décidé de poser ses valises dans les régions françaises. Plus précisément dans deux, avec l’ouverture de bureaux à Lyon et à Marseille.

L’éditeur suit la même logique de « décentralisation » et de « proximité » dans d’autres pays, comme en Espagne avec un bureau à Barcelone, et au niveau européen en étendant sa présence physique à de nouveaux pays comme la Pologne ou le Portugal.

Le but est « d’être plus proches de nos clients », explique le vice-président EMEA de Workday, Pierre Gousset. Mais aussi d’en séduire de nouveaux.

Mieux approcher le midmarket

Cette stratégie s’explique en effet par la volonté de cibler de nouveaux segments d’entreprises. Jusqu’ici, Workday s’adressait principalement aux grands groupes, en concurrence directe de SAP ou d’Oracle. Mais les choses changent.

« Il faut un écosystème différent pour “attaquer” les plus petites entreprises. » Pierre GoussetV-P EMEA, Workday

Workday cible toujours les multinationales et les géants de l’économie, mais il regarde aussi de plus en plus vers les ETI et les PME. Or « il faut un écosystème différent pour “attaquer” les plus petites entreprises », rappelle Pierre Gousset.

Toujours dans cette optique de travailler son image auprès de ce « midmarket », Workday tisse de nouveaux partenariats avec des acteurs (intégrateurs, revendeurs, etc.) en contact avec les SMB (PME et ETI) pour mieux « les approcher et mieux les comprendre ».

Car si Workday a la réputation d’être un produit logiciel robuste, il a aussi la réputation d’être complexe et d’être proposé à des prix qui, pour le dire diplomatiquement, vont avec le « haut de gamme ». De quoi impressionner, dans le mauvais sens du terme, des entreprises locales.