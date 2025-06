ERP : Acumatica racheté pour 2 milliards de dollars

Acumatica, l’éditeur américain d’ERP cloud pour les PME et ETI distribué en France par Cegid va changer de mains. L’entreprise vient d’annoncer son rachat par le fonds d’investissement Vista Equity Partners, pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. Il était jusqu’à présent la propriété d’un autre fonds, EQT. La finalisation de l’opération est attendue d’ici l’été.

Vista Equity Partners, qui gérait plus de 100 milliards de dollars d’actifs fin 2024, possède un portefeuille dans les ERP, la collaboration d’entreprise, les données et les technologies cloud.

L’ERP cloud d’Acumatica se décline depuis peu en plusieurs éditions verticalisées : construction, distribution, fabrication, retail et services professionnels. Une version généraliste – General Business Edition – complète son offre.

Pour John Case, PDG d’Acumatica, ce rachat confirme la bonne santé du marché de l’ERP cloud, en particulier dans les secteurs ciblés par l’éditeur. « Vista achète des entreprises qu’elle estime capables d’être leaders et indépendants sur leur marché. C’est comme cela qu’elle nous voit », résume-t-il.

Vista ne prévoit pas de modifier l’organisation ou le management d’Acumatica. L’objectif serait de laisser l’entreprise fonctionner en toute indépendance, tout en renforçant ses moyens. « Ils ont un bon historique de rachats, avec des réussites, comme Avalara, qui est aujourd’hui l’un de nos partenaires », souligne John Case.

Investissements dans l’IA et les verticaux métier

Le plan d’investissement exact reste à préciser, mais il devrait porter sur l’enrichissement des éditions dédiées aux verticaux ciblés par Acumatica et sur des capacités transverses – à commencer par l’Intelligence artificielle.

« Nous pourrions ajouter une ou deux verticales supplémentaires d’ici cinq à six ans, mais ce ne sera pas pour tout de suite », souffle John Case. « L’idée est surtout de renforcer ce que nous avons déjà dans le manufacturing, la construction et la distribution, et d’y ajouter les briques transverses comme l’IA », ajoute-t-il.

Le dirigeant précise également que la vente d’Acumatica n’a aucun lien avec IFS, autre éditeur d’ERP détenu par sa désormais ex-maison-mère, EQT – fonds qui avait pourtant dans un premier temps envisagé des synergies entre les deux entités.

« Il n’y a jamais vraiment eu de relation entre Acumatica et IFS », confie aujourd’hui John Case. « Certains pensaient qu’Acumatica pourrait être un tremplin vers IFS, mais nous n’avons jamais vu un seul client "dépasser" Acumatica. »