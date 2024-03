Workday augmente (encore) son empreinte en France

L’éditeur de SIRH et de Core Finance, Workday enchaîne les bonnes années en France. Logique, d’une certaine manière, puisque pour l’éditeur américain, l’international est devenu stratégique ; et à l’international, la France fait partie des pays prioritaires.

Mais encore faut-il concrétiser l’ambition. Ce qui semble être le cas en 2023 (comme les années précédentes).

Dans le monde, Workday a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 7,3 milliards $, en progression de +17 % (une performance au-dessus des attentes).

Tous les segments de Workday se portent bien.

L’approche par les « skills » tirerait par exemple la demande pour la partie Talent Management du SIRH, tout comme la recherche d’efficience opérationnelle, la planification des ressources et la problématique des « front-line workers », illustre Pierre Gousset, Vice President EMEA.

En revanche, l’Intelligence Artificielle (IA) dans les RH est encore au stade exploratoire, avec beaucoup d’interrogations, voire un peu de méfiance de la part des entreprises. Un futur relais de croissance ?

Côté Core Finance, la croissance est, là encore, au rendez-vous. Tout comme dans le développement avec sa dernière offre en date, Extend, qui permet d’étendre les outils RH et Financiers avec des applications (AppBuilder) et/ou des données tierces (intégration), ou, en sens inverse, utiliser des services d’IA de Workday dans d’autres applications (IA Gateway).

Tous les indicateurs seraient donc au vert.

Le Core RH et le Talent Management continuent de s’imposer en France

« Nous suivons les grandes tendances de la corp », souligne Hubert Cotté, DG France. Et ses objectifs de croissance sont tenus. « L’année dernière, nous avons dit que nous voulions faire au moins 30 % de croissance par an. Nous avons fait plus ».

Plus largement, en plus des « nouveaux logos […] la base installée contribue de plus en plus aux revenus », se félicite Hubert Cotté évoquant le « cross selling » et le « upselling ».

La prudence reste cependant de mise. « Comme, tous les acteurs du marché, notre vigilance est accrue », concède-t-il. « Les timings d’un certain nombre de gros projets ont été impactés par l’environnement économique. Certains ont été décalés ou retardés, d’autres ont accéléré. Mais la moyenne, c’est une dynamique de croissance extrêmement soutenue », assure-t-il.

Les ventes de logiciels RH – qui continueraient de progresser en CA – constituent encore « l’essentiel des revenus » de Workday en France. Avec une évolution notable : l’intérêt pour le Talent Management se concrétiserait en budgets.

« Il y a un an, les entreprises [françaises] commençaient à discuter de la bascule pour devenir des organisations “skill based”. Les gens se posaient des questions. Ils voulaient y aller, mais ils ne savaient pas trop comment. Aujourd’hui, nous vendons [notre offre Skill Cloud], on la monétise et on la déploie », résume le DG France.