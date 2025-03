ERP : l’Alsacien Eurêka passe à l’IA

L’intelligence artificielle. Tous les éditeurs y passent, grands comme petits. Dernier exemple en date, Eurêka Solutions – spécialiste alsacien de l’ERP/PGI au chiffre d’affaires d’environ 4 millions € – annonce qu’il va l’embarquer dans ses offres.

Cette intégration (ou « infusion ») s’est faite en partenariat avec un autre Alsacien, Néomia, et avec IBM (Eurêka étant un acteur historique, fondé en 2001, de l’écosystème Big Blue).

Que fait l’IA dans les solutions Eurêka ?

L’intelligence artificielle (IA) dans les solutions logicielles métiers du Mulhousien (Achats, Stocks, Ventes, Production, Finance, GRH-Paie) va concerner plusieurs types d’usage.

La cybersécurité tout d’abord. Habituellement, l’identification d’un utilisateur qui se connecte à un ERP se fait avec une authentification multiple (mot de passe + SMS par exemple). « Mais ces méthodes peuvent être piratées », avance Eurêka Solutions.

Pour y remédier, l’IA de Néomia (Pulse), désormais embarquée, analysera les habitudes comportementales (vitesse de frappe, navigation) pour en faire une signature. Celle-ci permettra de détecter un comportement différent anormal (un type de frappe sur le clavier qui ne correspondrait pas à celui de l’utilisateur identifié), lors des usages sensibles « comme les virements bancaires ou la modification des RIB fournisseurs », illustre Eurêka. Dans ce cas, l’accès sera bloqué.

Plus classique, une IA pourra traduire automatiquement des échanges en temps réel. Et une autre augmentera la recherche d’informations. L’idée est de requêter, de manière plus naturelle et optimale, les données gérées par (ou qui s’interfacent avec) la suite ERP.

« Avec la “Recherche universelle”, il est possible de trouver rapidement [des] informations, structurées (comme des données clients) ou non structurées (mails) », explique l’éditeur. Et cela dans différents formats de fichiers (PDF, feuilles Excel, etc.). Suivant l’air du temps – qui souffle des hyperscalers aux PME donc –, Eurêka annonce un assistant virtuel, sorte de copilote pour automatiser certaines tâches dans « le support technique, la gestion des commandes ou l’aide à la vente ».

Enfin, dans la supply chain, des algorithmes prédictifs proposeront des réapprovisionnements en tenant compte des prix, des délais, et de l’impact carbone.