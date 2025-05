Le RSSI est-il toujours un frein à la transformation numérique ?

Organisée par le Cesin lors de la conférence Ready for IT, la table ronde consacrée à l’innovation fut l’occasion pour les membres de l’association d’évoquer le rôle du RSSI dans la transformation numérique.

Le RSSI est encore fréquemment considéré comme l’empêcheur de tourner en rond par des équipes métiers avides de disposer des solutions les plus en pointe. Même les équipes IT, a priori bien conscientes du risque cyber, voient l’équipe sécurité comme un frein à l’agilité.

Pour faire oublier cette image de ceux qui disent non, les RSSI doivent évangéliser sur l’importance de la cybersécurité, mais aussi convaincre leurs interlocuteurs de l’importance de se tourner vers eux le plus tôt possible dans leurs projets.

Stéphane Lemée, CISO de Fujitsu France explique sa position : « dans tout projet de transformation, il y a de la sécurité. Pourtant, pour les équipes, le RSSI n’est pas considéré comme légitime. C’est à nous d’aller vers les CTO, DSI et Direction Générale afin de gagner cette légitimité. Il faut exploiter chaque opportunité, comme ce fut le cas lorsque j’ai dû cogérer avec notre CTO le déploiement de Teams lors de la crise du Covid ». De fait, le CISO de Fujitsu reçoit tous les appels d'offres afin d’évaluer l’impact cybersécurité du projet et les risques sous-jacents. La sécurité dispose d’un droit de veto dès les premiers jalons d’un projet.

La sécurité a son mot à dire en tout début d’appel d’offres Cette nécessité d’intervenir au plus tôt dans les projets est évoquée par Michaël Pruniaud, RSSI de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Celui-ci revient sur un projet où il a pu intervenir en tout début d’appel d’offres : « nous avons dû gérer le projet de déploiement d’un nouveau SIRH complet, un projet extrêmement complexe à mener. A cette occasion, nous avons mis en place un plan d’assurance sécurité dès le début de la phase d’appel d’offres. Les réponses des candidats étaient jugées à partir de ce document et il ne s’agissait pas d’un simple questionnaire : un audit était mené en regard de l’accord contractuel. En tant qu’entité du groupe Engie, notre direction générale est très mature vis-à-vis de la cybersécurité et lorsqu’il s’agit de sécurité, il n’y a pas de débat ». Prenant l’exemple de l’arrivée de l’IA générative, le RSSI souligne que cette nouvelle application fait courir de nombreux risques, notamment de fuites de données vers un tiers. Néanmoins, il en a accompagné l’adoption : « plutôt que de tout couper, l’approche est de venir en aide aux utilisateurs. J’ai pris mon bâton de pèlerin afin, pendant 1 an et demi, d’expliquer les risques de l’IA générative. Je suis allé sur nos 19 sites industriels afin de sensibiliser les utilisateurs. Je suis très à cheval sur ce devoir de sensibilisation de la part d’un RSSI. Notre métier est de leur apporter de la valeur et nous contacter le plus tôt possible afin de pouvoir les aider dans leur projet ».

Le RSSI doit se poser comme un facilitateur et non un senseur Stéphane Lemée relève que l’IT est un domaine en constante évolution où l’innovation est constante : « c’est la raison pour laquelle nous devons adopter une posture de facilitateur et non pas de senseur ». Selon lui, cela passe par l'adoption d'une « stratégie de tenaille : d’un côté se rapprocher des métiers, participer aux réunions de préqualification des solutions, assurer un accompagnement des utilisateurs à la cybersécurité. De l’autre, il faut valoriser ceux qui font spontanément appel à nous. Nous décernons des « Awards de la sécurité » aux personnes dont le métier n’est pas la sécurité, mais qui se sont tournées vers nous pour s’assurer de la sécurité de telle ou telle pratique ». La nécessité de consulter le RSSI le plus tôt possible reste le meilleur moyen de ne pas arriver dans une impasse en fin de projet. La réputation des RSSI s’est aussi établie à cause des mises en production retardées pour mettre la nouvelle application en conformité avec la politique de sécurité d’entreprise. Stéphane Lemée évoque ainsi le cas où l’éditeur choisi par un industriel imposait contractuellement que les serveurs soient patchés dans un délai maximum de 1 mois en cas de vulnérabilité, ce qui, dans le secteur industriel, est fréquemment impossible à réaliser…