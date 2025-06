Le cloud OCI achète déjà 130 000 exemplaires du dernier GPU d’AMD

Sitôt annoncé, sitôt acheté. Oracle vient de révéler avoir passé commande de 131 072 exemplaires du tout dernier MI355X d’AMD, la version overclockée et refroidie à l’eau du GPU MI350X qu’AMD a dévoilé la semaine dernière.

Ces GPU équiperont les serveurs du cloud public OCI. Oracle se félicite d’ailleurs d’être le premier hyperscaler à proposer des services de supercalcul et d’IA basés sur cette puce. Selon lui, les calculs sur ces nouveaux services devraient être deux fois moins chers que ceux qu’il propose sur la base de GPU Nvidia.

Ce contrat est d’autant plus intéressant pour AMD qu’Oracle lui achète aussi des processeurs Epyc 9005 et des cartes réseau Pollara 400 (400 Gbit/s) pour équiper les serveurs équipés de ces GPUs. Il faut compter huit GPU, deux processeurs et huit cartes réseau par serveur. La flotte qu’OCI déploiera sera ainsi constituée de 16384 machines.

L’un des premiers clients de cette offre serait l’entreprise américaine Seekr qui planche sur un modèle d’IA spécialement entraîné pour décrire le contenu des images satellites.

Dans la foulée, OpenAI a également annoncé qu’il utiliserait les nouveaux GPU d’AMD pour faire tourner les prochaines versions de ChatGPT en cloud. Cela dit, il n’est pas très clair si OpenAI compte déployer lui-même des clusters ou simplement louer de la puissance de calcul chez OCI. Depuis l’année dernière, OpenAI loue dans le cloud Azure des serveurs à base de GPU AMD MI300X pour fournir des services d’inférence sur ChatGPT.