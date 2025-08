Déploiement multicloud et hybride : Cloudera met la main sur le Tchèque Taikun

Le 4 août, Cloudera a annoncé l’acquisition de Taikun pour un montant inconnu.

Fondé en 2018 à Prague en République tchèque sous l’appellation Itera, Taikun se spécialise dans la gestion d’environnement Kubernetes dans les environnements hybrides et multicloud. La société emploie une trentaine d’employés à travers le monde.

Son bureau de Prague deviendra le « Hub » de développement européen pour Cloudera. L’équipe d’ingénierie de Taikun rejoindra les équipes d’ingénierie produit et de support de Cloudera afin d’améliorer « son expertise technique dans Kubernetes ».

A priori, l’offre de Taikun répond à la volonté de Cloudera d’améliorer la gestion des déploiements hybrides, sur site et dans les clouds souverains. Il entend ainsi se différencier de Snowflake et de Databricks qui ne semblent pas vouloir occuper ce terrain.

Et Cloudera d’assurer que l’offre de Taikun prend en charge les environnements hautement régulés, dont les instances GovCloud, les clouds souverains et « air-gapped ».

En sus du contrôle de ces environnements depuis une seule console, Taikun offre une centaine de templates Helm Charts pour déployer des applications de supervision, de gestion de réseau, de sécurité, d’orchestration de pipelines CI/CD, mais aussi et surtout de data science, d’analytique, des bases de données et des services de streaming ou de messagerie.

Taikun offre un control plane permettant d’orchestrer de manière centralisée des environnements Kubernetes à l’échelle. Sa plateforme est à la fois compatible avec les distributions commerciales des hyperscalers (AKS, GKE, EKS), mais aussi avec Tanzu et OpenShift. L’éditeur dit savoir gérer les déploiements de K8s sur OpenStack, les technologies de virtualisation vSphere et Proxmox, ainsi que sur Bare-Metal.

Réduire la fragmentation des environnements de gestion de données

Mise à jour automatisée à travers les environnements, optimisations des ressources… Cloudera entend là offrir une expérience de déploiement et de gestion consistante, proche de celle que ses clients vivent avec le cloud public.

« En intégrant la plateforme native conteneurisée de Taikun […], nous supprimons les obstacles opérationnels et permettons à nos clients d’obtenir plus rapidement des informations pertinentes […]. » Charles SandburyCEO, Cloudera

Le spécialiste du Big Data prétend également que les capacités de Taikun renforcent son approche « Bring Your Own Engine », ce qui permettra aux clients d’intégrer plus facilement les moteurs de traitement gérés par Cloudera (Apache Spark, Hbase, Kafka, Trino, etc.) et ceux d’acteurs tiers. Cloudera ne précise toutefois pas quels moteurs pourront être intégrés à sa plateforme.

« En intégrant la plateforme native conteneurisée de Taikun à notre infrastructure, nous supprimons les obstacles opérationnels et permettons à nos clients d’obtenir plus rapidement des informations pertinentes, de prendre des décisions plus éclairées et d’agir en temps réel dans tous les domaines de leur activité », vante Charles Sandbury, CEO de Cloudera, dans un communiqué de presse.

« Notre acquisition par Cloudera marque un tournant décisif pour nous », ajoute Adam Skotnicky, ancien PDG de Taikun. « Notre plateforme cloud native avancée permettra à nos clients du monde entier de fournir et de déployer des services et des applications de manière transparente, que ce soit dans un centre de données ou dans des environnements multicloud. Cloudera est la seule organisation qui nous convienne à ce moment critique pour les données et l’IA. »

Adam Skotnicky, futur responsable de ses équipes au sein de Cloudera et ancien joueur de rugby, n’en est pas à son premier essai. Il avait revendu TCP Cloud à Mirantis, un spécialiste de la combinaison d’OpenStack et de Kubernetes, en 2016.

Selon le média tchèque e15, l’un des trois fonds qui ont soutenu financièrement Taikun en 2022, Gi21, a également participé à la revente de Manta, un spécialiste tchèque du data lineage, à IBM en 2023.

De son côté, Cloudera sous l’égide de KKR, a acquis la plateforme de déploiement d’IA Verta en mai 2024 et Octopai, un éditeur d’une autre solution de traçabilité de données, en novembre de la même année.