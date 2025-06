Agents IA : Google cloud confiera Agent2Agent à la fondation Linux

C’est ce qu’il a annoncé à l’Open Source Summit 2025 de Denver, dans le Colorado.

Pour l’instant, Google est à l’initiative du projet Agent2Agent (A2A) au sein de la fondation Linux. Il est soutenu par AWS, Cisco, Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow.

« Le projet hébergé par la Linux Foundation sera alimenté par le transfert de la spécification du protocole Agent2Agent, des kits de développement et des outils qui l’accompagnent », assure Google dans un communiqué de presse. Les parties ne partagent toutefois aucune date de disponibilité. La LF n’a pas non plus précisé si A2A rejoindrait une de ses filiales, et si oui, laquelle.

Agent2Agent : Sept géants technologiques au comité de direction technique Toutefois, la page GitHub du projet renseigne que les sept contributeurs fondateurs – Google, Microsoft, Cisco, AWS, Salesforce, ServiceNow et SAP – auront tous un siège au comité de direction technique d’Agent2Agent. Une fois le projet officiellement incubé, un vote sera lancé pour former un comité de direction technique temporaire. Selon les règles de la LF, le comité technique devra réorganiser un vote pour élire des membres « finaux » au minimum 18 mois après le lancement du projet. Pour rappel, le protocole A2A est une spécification visant à standardiser les échanges entre les agents IA, les serveurs et les clients. Elle avait été présentée au mois d’avril 2025, lors de l’événement Google Cloud Next. Bien que basé sur les mêmes technologies de communication, Google le distingue de MCP (Model Context Protocol) d’Anthropic. Ce dernier donne accès aux agents IA les outils nécessaires pour accomplir leurs tâches. Selon Google, plus de 100 entreprises prennent en charge le protocole A2A, dont AWS et Cisco. Habituellement, Google n’est pas aussi prompt à confier ces projets open source à une fondation. D’autant qu’il a la réputation de stopper précocement ses propres projets, ouverts ou propriétaires. Auprès du MagIT, les porte-parole de Google avaient toutefois affiché la volonté de « rassembler la communauté la plus large possible » autour de A2A. Une volonté répétée lors de cette annonce. Ici, il a déjà réussi à réunir ses concurrents AWS et Microsoft, en sus d’acteurs influents dans le monde de l’IT B2B. « Nous sommes heureux d’accueillir le projet Agent2Agent », déclare Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, dans le communiqué de presse. « En rejoignant la Fondation Linux, A2A assure la neutralité, la collaboration et la gouvernance à long terme qui ouvriront la prochaine ère de productivité d’agent à agent ». « Gouvernance ouverte » et « innovation sécurisée », voilà les termes mis en avant par Google. Justement, en parlant de sécurité, l’une des raisons évoquées pour confier la spécification A2A à la fondation Linux n’est autre que le besoin de partenaires pour développer « l’identité, la délégation d’autorité, la gouvernance et la sécurité des agents IA ». Les porteurs du protocole MCP rencontrent les mêmes enjeux.