Agents IA : Salesforce dote Agentforce d’un « centre de commandes »

Salesforce poursuit son offensive marketing en matière d’agents IA. Voilà qu’il lance Agentforce 3. Il s’agit là d’une troisième vague de mises à jour pour sa plateforme de développement d’agents IA et non une véritable v3.

Outre la présentation de l’extension payante pour accéder à l’usage interne illimité, Salesforce a évoqué la disponibilité générale d’un tableau de bord pour mesurer l’adoption des agents. Le centre de tests a également le droit à des améliorations afin de prendre en charge davantage de cas d’usage.

« Le centre de tests permet d’évaluer automatiquement les agents IA sur des milliers de cas d’usage, en s’assurant qu’il n’y a pas d’hallucinations, que les bonnes actions sont enclenchées avant la mise en production », expliquait Olfa Kharrat, directrice gestion produit IA et Agentforce chez Salesforce, lors du Salesforce World Tour Paris, auprès du MagIT.

Techniquement, il s’agit d'assembler en langage naturel des topics (une rubrique composée de plusieurs actions), des instructions et des tests à travers Agentforce Studio.

« Si les scores présentés par le centre de test sont sous les attentes en matière de performance, les développeurs de l’agent IA vont pouvoir modifier des paramètres et recevoir des recommandations sur la manière de les améliorer », poursuit Olfa Kharrat. « L’on obtient ainsi une boucle d’itération pour améliorer continuellement l’agent IA ».

Consolider les fondations d’Agentforce

Outre la prise en charge des modèles Claude Sonnet derrière sa couche de confiance dès le mois de juillet prochain, Salesforce prépare l’arrivée d’ici à la fin 2025 des modèles Gemini, les plus performants, selon ces benchmarks. Il dit avoir diminué de moitié la latence afin de générer des réponses le plus rapidement possible.

La disponibilité générale de six langues en plus de l’anglais – le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le japonais et le portugais – ouvre le pas à une trentaine d’autres langues plus tard cette année.

À noter que le trafic des agents déployés au Canada, au Royaume-Uni, en Inde, au Japon et au Brésil sera localisé. Un modèle de failover automatique et de reroutage automatique du trafic est disponible, tandis que les agences fédérales américaines pourront déployer Agentforce puisqu’elle vient d’obtenir la certification FedRamp High.

En matière d’usage, Salesforce ajoute la recherche Web et les citations des résultats en plus des informations en provenance des bases de connaissances créées dans son CRM. Une centaine d’actions prébâties supplémentaires sont également disponibles. En outre, le géant du CRM a amélioré son système RAG, notamment en enrichissant son système de chunking.