Informatica prend le train MCP en marche

Racheté par Salesforce pour 8 milliards de dollars en juin dernier, Informatica n’a évidemment pas stoppé son cycle de mise à jour.

L’éditeur basé à Redwood City a présenté cette semaine sa « Summer Release » 2025, la dernière version en date de sa plateforme Informatica Data Management Cloud (IDMC).

Parmi les nombreux ajouts de cette version, les analystes retiennent surtout la prise en charge de MCP.

En un peu plus de deux ans, les grands groupes ont adopté des chatbots plus utiles que par le passé. Ces agents conversationnels sont propulsés par des grands modèles de langage (LLM). Rapidement, les entreprises se sont rendu compte que ces chatbots n’étaient véritablement utiles dans leur contexte que lorsqu’ils sont connectés à leurs données, leur contexte. Les fournisseurs de LLM et leur soutien ont prouvé qu’il est possible d’obtenir des agents IA plus autonomes.

Pour ce faire, ces systèmes ont besoin de LLM capables de « raisonner » (de détailler un plan d’action), puis d’agir en conséquence. Et pour agir, les agents IA ont besoin de se connecter aux systèmes des entreprises.

C’est ce que permet Model Context Protocol (MCP). Ce standard ouvert développé par Anthropic définit la manière dont les LLM peuvent se connecter aux outils, mais aussi aux données requises pour automatiser une tâche répétitive ou produire une synthèse à partir de plusieurs documents.

L’adoption nécessaire de MCP, selon les analystes AWS, Google, Oracle, Snowflake, Databricks, ServiceNow, Salesforce, Opendatasoft, Pegasystems, Docker inc., Microsoft, Freshworks, Celonis, UiPath, Qlik, Atlassian sont quelques-uns des éditeurs qui prennent ou prendront en charge MCP. À ce stade, il semble presque plus facile de compter ceux qui n’utilisent pas le protocole. Informatica fait de même à travers son iPaaS, dans le cadre d’une initiative que le directeur produit de l’entreprise, Krish Vitaldevara, qualifie de « game changer » (de tournant en français) pour les utilisateurs de l’éditeur. « La prise en charge de MCP […] signifie que les clients peuvent déployer et sécuriser ces intégrations selon leurs propres conditions, ce qui réduit considérablement le temps de configuration et d’intégration, qui passe de plusieurs semaines à quelques heures seulement », explique-t-il. Selon Informatica, les utilisateurs peuvent créer et gérer des serveurs MCP pour se connecter à leurs déploiements IDMC, ce qui permettrait aux agents et aux LLM d’accéder à des données propriétaires et d’améliorer leur précision et leur pertinence. Étant donné que MCP devient un standard largement répandu chez les éditeurs, sa prise en charge par Informatica est nécessaire. Il doit pouvoir suivre le rythme, selon Michael Ni, analyste chez Constellation Research. « MCP devient un enjeu incontournable pour les éditeurs de solutions de gestion des données, car les entreprises ont besoin d’un moyen fiable et normalisé pour exposer leurs actifs de données aux agents IA », explique l’analyste « En intégrant les données gouvernées, plus particulièrement les données de référence avec MCP, l’on comble le fossé entre l’exécution des modèles et la confiance des entreprises, ce qui devrait améliorer la précision et la fiabilité des décisions prises par les agents ». Matt Aslett, analyste chez ISG Software Research, est également de cet avis. « Nous prévoyons que [MCP] sera rapidement adopté par tous les éditeurs de solutions de gestions de données et analytique », anticipe-t-il. « Cela devrait ainsi donner aux développeurs et aux entreprises l’assurance que les agents et les applications agentiques peuvent interagir avec leurs outils de gestion et de gouvernance des données afin de tirer parti d’actifs et de processus de confiance pour les entreprises ».

Informatica infuse l’IA et l’automatisation partout dans sa plateforme Au-delà de la prise en charge MCP, la Summer Release 2025 d’Informatica comprend les éléments suivants : Claire Copilot for Data Integration, un outil qui permet aux utilisateurs de développer des pipelines de données en langage naturel.

Des connecteurs vers des plateformes telles que Databricks Mosaic AI, Nvidia NIM et Snowflake Cortex AI.

Une fonctionnalité de gouvernance de l’IA qui supervise les modèles, les jeux de données et les approbations afin de garantir une utilisation responsable et conforme de l’IA.

Une traçabilité des données alimentée par l’IA qui suit automatiquement le flux de données depuis les systèmes sources jusqu’aux modèles d’IA.

Data Quality Rules as API, une fonctionnalité qui exécute des contrôles de qualité des données en temps réel via des API REST.

Elastic Runtime Orchestration doit automatiquement ajuster la puissance de calcul utilisée lors de l’exécution de charges de travail importantes en matière d’ingénierie des données sur AWS.

Une analyse automatisée, incluant l’explicabilité pour plus de transparence, de la manière dont les enregistrements sont mis en correspondance afin que les utilisateurs en libre-service puissent affiner les règles de mise en correspondance sans assistance informatique.

Enrichment and Validation Orchestrator, un outil propulsé à l’IA pour automatiser la validation et l’enrichissement des enregistrements dans le MDM d’Informatica.

Une intégration entre Cloud Data Governance & Catalog d’Informatica et ses capacités MDM afin de cataloguer les actifs MDM, de cartographier la traçabilité des données et d’appliquer les exigences de sécurité et de conformité.

Une connectivité aux tables Delta dans Microsoft Fabric.

Recipe Marketplace, un environnement permettant aux utilisateurs de partager des modèles de workflow réutilisables. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à l’exception d’Elastic Runtime Orchestration, qui est en préversion. Elles ont, pour la plupart, fait l’objet de préversion et sont dans la continuité de la feuille de route de l’éditeur depuis la fin de l’année dernière. « Il s’agit d’une version solide et stratégique, qui n’est pas tape-à-l’œil, mais qui est importante pour les entreprises qui souhaitent sérieusement développer l’IA et des flux de travail de données agentique », résume pour sa part Michael Ni de Constellation Research. « L’intégration par Informatica de MCP [associé à] une orchestration élastique, des API de qualité en temps réel et des outils d’explicabilité offre une architecture conçue pour le débit et, ce qui est de plus en plus important, la confiance ».