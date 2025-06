Stockage : Graid décline ses cartes accélératrices en version logicielle

« Nous avons réinventé le stockage ». Ainsi se présente Graid Technology (prononcer G-Raid), startup américano-taïwanaise créée il y a quatre ans et qui transforme des cartes graphiques de Nvidia en contrôleurs de stockage RAID hyper performants.

« 5000 cartes ont été écoulées en 2024, soit +60% par rapport à 2023. Nous nous fixons un objectif de 7000 unités cette année pour un chiffre d’affaires de 15 millions de dollars », enchaîne le directeur général Tom Paquette (à droite sur la photo en haut de cet article, à côté du PDG Leander Yu), que LeMagIT a rencontré à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs de la Silicon Valley qui innovent dans le stockage.

En attendant la prochaine génération de ses cartes, le fabricant dévoile aujourd’hui des versions uniquement logicielles de ses solutions. L’idée ? Proposer aux possesseurs de GPU Nvidia récents de convertir une partie de leur puissance de calcul en contrôleur accéléré de stockage, pour démultiplier les performances de leur machine dans les accès disque. À minima, la carte accélératrice décharge le processeur central de toutes les opérations de stockage sans impacter significativement sa fonction de base.

SupremeRAID SE, actuellement en version bêta, se destine aux stations de travail haut de gamme et aux particuliers. Les applications de production multimédia, le calcul scientifique, l’ingénierie et la conception devrait bénéficier de fichiers qui s’ouvrent et s’enregistrent en un clin d’œil, malgré leur taille titanesque. De préférence sur plusieurs SSD NVMe montés en RAID. Cette édition prend en charge l’ensemble des cartes la série Nvidia GeForce RTX 5000 (Blackwell). Les utilisateurs peuvent configurer un RAID sur 4 à 8 SSD NVMe. Le produit sera disponible gratuitement dans une version d’essai de 30 jours.

SupremeRAID AE (pour AI Edition), disponible dès à présent sous Windows et Linux, est quant à lui conçu pour les serveurs équipés de GPU. Outre leur offrir un RAID accéléré, il prend en charge les accès GPUDirect sur les SSD internes et élimine les goulets d'étranglement du transfert de données. N’impactant pratiquement pas la puissance de calcul des GPU, il accélère au contraire l’entraînement et l’inférence des modèles IA en optimisant grandement les accès disque.

Par ailleurs, SupremeRAID AE s'intègre aux systèmes de fichiers distribués BeeGFS, Lustre et Ceph.

Bientôt des cartes de génération Ampere et un bundle SuperMicro Au départ, une seule carte était proposée, la SupremeRAID SR-1000. Conçue pour les serveurs et fonctionnant depuis un bus PCIe 3.0, elle proposait jusqu'à 16 millions d'IOPS, un débit de 220 Go/s et la prise en charge de 32 SSD NVMe. Ses principales utilisations sont l’IA, le trading haute fréquence et le traitement vidéo 4K/8K. Elle supporte les modes RAID 0, 1, 5, 6 et 10. Le second modèle, la SupremeRAID SR-1010, en PCIe 4.0, offre jusqu’à 28M IOPS et un débit de 260Go/s. Les autres caractéristiques sont identiques. On trouve aussi un modèle SR-1001, plus adapté aux machines en tour (stations de travail, notamment), qui gère jusqu’à huit SSD NVMe. Cette carte atteint 6 millions d’IOPS et un débit de 80 Go/s. Le « SR » sera remplacé par « AM » dans les prochaines cartes. Cet acronyme signifie « Ampere », du nom de la génération de circuite Nvidia qui les équiperont. Pour rappel, la génération actuelle des circuits Nvidia et Blackwell, la précédente était Hopper et Ampere datait d’encore avant. Graid recycle des cartes qui paraissent obsolètes dans le monde graphique, qui, de fait, ne coûtent plus cher, mais qui s’avèrent encore redoutablement efficaces pour des opérations de stockage. Enfin, Graid travaille en partenariat avec Supermicro à la conception d’une carte SupremeRAID dédiés aux supercalculateurs. Selon Supermicro, cette solution pourrait devenir un « Weka Killer », Weka étant actuellement l’un des leaders dans le stockage pour les calculs hautement performants.