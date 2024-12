Serveurs : le numéro 1 mondial est le Taiwanais Foxconn

Contre toute attente, le plus important vendeur de serveurs en 2024 n’aura pas été l’américain Dell, mais le Taiwanais Foxconn. C’est ce que révèle une étude de marché que le cabinet Omdia vient de publier. Selon celle-ci, les ventes de serveurs ont totalisé 229 milliards de dollars en 2024. Le palmarès de tête serait :

Foxconn avec un CA de 29 mds $,

Dell (25 mds $),

Supermicro (Américain, 19 mds $),

IEIT Systems (Chinois, 16 mds $),

Quanta Cloud Technology (Taiwanais, 15 mds $),

HPE (Américain, 13 mds $),

xFusion à égalité avec Huawei (Singapourien et Chinois, 11 mds $ chacun),

Lenovo (Chinois, 10 mds $),

ZT Systems (Américain, désormais propriété d’AMD, 10 mds $)

Wiwynn à égalité avec Inventec (tous deux Taiwanais, 8 mds $ chacun).

Et si nombre de ces marques ne se retrouvent jamais dans les datacenters des entreprises, c’est parce que celles dont le nom est peu connu fabriquent des serveurs à façon uniquement pour les géants d’Internet.

Ainsi, selon la même étude, les plus importants acheteurs de serveurs cette année ne sont autres que Microsoft pour 31 mds $ (propriétaire du cloud Azure), Amazon pour 26 mds $ (propriétaire du cloud AWS), Google pour 22 mds $ (propriétaire du cloud GCP) et Meta pour 20 mds $ (propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp). À eux quatre, ils supportent ainsi 43% du marché mondial des serveurs.

Jusqu’en 2023, Dell était le numéro 1 mondial des ventes de serveurs. Il avait ravi cette première place à HPE dès 2018.

Un marché tiré par une très forte demande pour les serveurs d’IA L’étude d’Omdia explique que Foxconn, Supermicro, Quanta Cloud Technology (alias QCT) et ZT Systems ont plus que doublé leur chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 pour avoir su les premiers proposer des configurations adaptées aux GPU de Nvidia. Dell a de son côté remporté de beaux contrats en devenant le fournisseur exclusif des nouveaux centres de supercalcul dédiés à l’IA. Les deux principaux sont xAI, entreprise d’Elon Musk qui lui a acheté pour 7 mds $ de matériels, et CoreWeave, autre entreprise américaine, anciennement connue pour le minage de bitcoins, qui a acheté cette année à Dell pour 3 mds $ de serveurs. En France, Dell sera également le fournisseur de Sesterce, qui ambitionne de reproduire localement le modèle de CoreWeave, à savoir un fournisseur de puissance de calcul en cloud pour l’entraînement de LLM uniquement. Omdia estime qu’un fournisseur comme CoreWeave pourrait dépenser en 2025 plus d’argent dans l’équipement de serveurs que ne le fait Oracle pour son cloud OCI. En 2024, OCI a acheté pour 5 milliards de dollars de serveurs. « Du fait de la très forte demande en configurations pour l’IA en 2024, tous les fabricants de serveurs voient cette année comme un succès majeur. Mais Foxconn va encore connaître une belle progression pour avoir su nouer un partenariat privilégié avec Nvidia concernant les prochains GPU Blackwell. Nous pensons qu’il sera le plus important fournisseur des hyperscalers pour les clusters en rack NVL36 et NVL72 », commente Manoj Sukumaran, analyste responsable de l’étude chez Omdia.