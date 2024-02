Stockage : Graid décline sa carte accélératrice aux stations de travail

Graid, la startup qui accélère le RAID entre les SSD dans les serveurs et les baies de stockage grâce à des cartes graphiques Nvidia pour PC, décline son offre aux machines d’appoint, en tour.

« Nous proposions jusque-là d’accélérer des RAID des 32 SSD dans des serveurs en rack, avec des cartes Nvidia RTX T1000 (PCIe 3.0) et A2000 (PCIe 4). Mais en réalité, le besoin va au-delà du datacenter. L’un de nos clients voulait une solution pour ses stations de travail. Nous avons donc décliné un modèle de carte graphique T400 (PCIe 3) qui permet d’accélérer un RAID de 8 SSDs NVMe dans une machine de bureau », explique Thomas Paquette, le directeur général de Graid, lors d’un événement IT Press Tour organisé fin janvier et consacré aux startups qui innovent dans la Silicon Valley.

Selon les benchmarks réalisés par Graid, la nouvelle carte pour station de travail, baptisée SupremeRAID SR-1001, permet d’atteindre 6 millions d’IOPS en lecture, avec un débit de 80 Go/s, et 500 000 IOPS en écriture avec un débit de 30 Go/s.

Comparativement, une machine qui confie son RAID à son processeur principal plafonne à 2 millions d’IOPS en lecture, avec un débit de 59 Go/s, et à 200 000 IOPS en écriture, avec un débit de seulement 2 Go/s. Pire, un RAID logiciel peut consommer jusqu’à 87% de la puissance CPU, ne laissant quasiment plus rien à l’exécution des applications principales.

Il existe une alternative aux cartes SupremeRAID de Graid : les contrôleurs de stockage Broadcom. Sur une station de travail, un contrôleur de type Broadcom 95xx fait à peine mieux qu’un RAID logiciel : 3,5 millions d’IOPS en lecture, avec un débit étonnamment nul de 13,5 Go/s, et 180 000 IOPS en écriture, avec un débit de 4 Go/s.

Un pilotage des bus PCIe plutôt qu’un mode passerelle

Mais c’est aussi lorsqu’un incident survient et que le RAID est saturé de travail pour reconstruire les données perdues sur un nouveau SSD que la carte SupremeRAID donne toute la mesure de sa puissance : elle parvient à maintenir des quantités d’accès de l’ordre de 1 million d’IOPS en lecture et 350 000 IOPS en écriture, alors qu’un RAID logiciel s’écroule à 186 000 et 150 000 IOPS respectivement et qu’un contrôleur Broadcom 95xx ne parvient pas à dépasser 36000 et 18000 IOPS.

« Les performances peu réjouissantes des contrôleurs Broadcom s’expliquent par une pure équation mathématique : chaque SSD NVMe utilise quatre canaux PCIe, soit 32 canaux en tout pour huit SSD dans une station de travail. Un contrôleur Broadcom fonctionne comme une passerelle : il récupère tous les flux de stockage et les délivre aux SSD par son propre bus, via un switch PCIe supplémentaire. Mais comme le contrôleur Broadcom est une carte PCIe 16 canaux, vous perdez de base 50% de la puissance possible. »

« Dans notre solution, la carte SupremeRAID n’est pas une passerelle. Elle sert juste à dire au bus PCIe comment router les données au travers des différents canaux. Il n’y a aucun goulet d’étranglement », indique Thomas Paquette.

Évidemment, sur les versions en serveurs rack où elles pilotent 32 SSD, les performances des cartes de Graid font d’autant plus de miracles. La version SR-1010, en PCIe 4.0 atteint 28 millions d’IOPS en lecture, avec un débit de 260 Go/s, et 2 millions d’IOPS en écriture, avec un débit de 100 Go/s. La SR-1000, en PCIe 3.0, affiche 16 millions d’IOPS en lecture, avec un débit de 220 Go/s, et 820 000 IOPS en écriture, avec un débit 90 Go/s.

En face, un contrôleur Broadcom 96xx pour serveurs rack ne dépasse pas 6,9 millions d’IOPS en lecture, avec un débit de 28,2 Go/s, et 651 000 IOPS en écriture, avec un débit de 10,4 Go/s.