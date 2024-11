GenAI : l’option Self-Hosted de Gitlab Duo attise la curiosité des clients français

Lors de son DevSecOps World Tour Paris 2024, GitLab a présenté sa feuille de route en matière d’IA. Pour rappel, le concurrent de GitHub mise principalement sur GitLab Duo, un équivalent de GitHub Copilot. La plupart des fonctionnalités sont accessibles à travers l’offre GitLab Duo Enterprise.

L’assistant GitLab Duo Chat gagne de l’ampleur depuis l’interface de la plateforme et à travers différents IDE (VScode, Jetbrains, etc.). Même s’il couvre une vingtaine de langages de programmation, il n’est plus seulement un outil conçu pour générer du code. Il doit aider les développeurs à le corriger, l’expliquer et effectuer d’autres tâches récurrentes de leur vie professionnelle, par exemple réviser le code, générer des tests ou commenter les commits. Récemment, au cours du troisième trimestre 2024, l’éditeur l’a doté de capacités d’analyse de cause profonde, mais aussi de résolution de vulnérabilités. L’outil peut également résumer des conversations liées à une issue, ce qui évite aux développeurs de remonter l’ensemble d’un fil de discussion. Par ailleurs, Duo génère des descriptions d’issue à partir d’un prompt et d’un élément de code.

À partir du quatrième trimestre 2024, GitLab prévoit d’intégrer à Duo une fonction de génération de diagrammes, afin de décrire des flux de travail ou des architectures.

En octobre, l’éditeur a lancé la préversion limitée de GitLab Duo Workflow, sa vision d’une IA agentique au service des développeurs.

L’éditeur le présente comme un outil d’IA qui automatise la planification, la rédaction de code, les contrôles de sécurité et le déploiement applicatif. Il doit détecter et corriger les vulnérabilités proactivement, tout en optimisant le code et les cycles de développement.

Duo Workflow est accessible à travers VS Code et Docker. Pour l’heure, il serait capable de gérer différents scénarios, dont le lancement d’un nouveau projet, l’écriture de tests, la correction d’un pipeline CI/CD défectueux, déployer un PoC à partir d’une issue, de suggérer des modifications à une merge request ou encore d’optimisation d’une configuration CI. Comme l’outil est encore en phase expérimentale, GitLab appelle ses clients à tester l’exécution d’autres processus.

L’IA générative sauce DevOps à gérer soi-même Mais lors du DevSecOps World Tour Paris, les clients étaient davantage intéressés par la possibilité d’autohéberger les modèles qui propulsent GitLab Duo. Pour rappel, c’était une promesse que David DeSanto, Chief Product Officer chez GitLab avait évoquée dès le mois d’avril avec LeMagIT. L’événement de ce 14 novembre a été l’occasion pour les équipes de l’éditeur de mesurer l’attrait de cette fonctionnalité. Pour rappel, Duo est accessible depuis les éditions SaaS et Self-Managed de GitLab. Le service s’appuie sur plusieurs grands modèles de langage, dont ceux d’Anthropic et de Google. « Nous offrons la possibilité de fournir les modèles dans différentes régions cloud, dont celles situées en Europe », indique Fabian Zimmer, directeur Product Management SaaS, chez GitLab. « Mais nous avons également entendu, en particulier de la part de clients dans des secteurs très réglementés, que la prise en charge de modèles autohébergés est vraiment essentielle. Dans certains domaines, il est tout simplement impossible d’envoyer des données en dehors des limites de son propre réseau, ce qui rend l’utilisation des capacités d’IA très difficile ».