Datadog serait prêt à acquérir GitLab : la prudence règne chez les clients

C’est avec une certaine appréhension que les clients de GitLab ont digéré cette semaine une information selon laquelle l’éditeur spécialiste du DevSecOps cherche un acquéreur. Datadog ferait partie des acquéreurs potentiellement intéressés. Un rapprochement que les clients de GitLab interrogée par SearchITOperations, une publication sœur du MagIT, n’ont pas totalement boudé.

Selon une dépêche Reuters du 17 juillet citant des sources anonymes, GitLab « envisage une vente après avoir suscité l’intérêt d’un acquéreur », et l’éditeur de solutions d’observabilité Datadog fait partie des acheteurs potentiellement intéressés. Alphabet, la société mère de Google, détient 22,2 % des parts de GitLab, selon l’agence de presse, et certains analystes de Wall Street ont suggéré que le géant du cloud pourrait également se porter acquéreur, au même titre qu’IBM. Alphabet aurait par ailleurs été en pourparlers pour acquérir la startup de cybersécurité Wiz pour 23 milliards de dollars et la société de martech HubSpot, deux projets qui ont échoué.

Selon les sources de Reuters, les négociations pour l’acquisition de GitLab n’en sont qu’à leurs débuts.

« Un accord n’est pas encore conclu et aucun accord n’est certain », indique le rapport. Aucune estimation des conditions financières de l’opération n’a été communiquée.

Bien que les chiffres s’additionnent – Datadog a une capitalisation boursière de 41,3 milliards de dollars, selon Google Finance, tandis que celle de GitLab est de 8,8 milliards de dollars – cette fusion serait une « très grosse bouchée » pour Datadog si elle se concrétisait, estime Jim Mercer, analyste chez IDC.

« À long terme, elle pourrait profiter aux entreprises clientes en leur donnant accès à une plateforme capable de créer, de sécuriser, de fournir et d’exécuter leurs applications », estime Jim Mercer. « Toutefois […] je soupçonne qu’il y aurait une certaine indigestion entre les deux entreprises ».

Les utilisateurs de GitLab ont des doutes sur l’intégration et la tarification Pour un client commun des deux entreprises, l’accord potentiel a d’abord été une source d’inquiétude, mais les possibilités sont devenues plus claires après réflexion. « C’était un peu une surprise, mais j’y ai réfléchi et ce serait logique », estime Maarten Smeets, vice-président du cloud chez l’éditeur d’une PaaS Mendix, qui utilise les pipelines DevSecOps de GitLab et a consolidé son outil d’observabilité sur Datadog il y a trois ans. « Datadog cherche à s’implanter davantage, en particulier dans les entreprises, et pour elles, le fait de s’immiscer davantage (shift left) dans le processus de développement des applications a beaucoup de sens, car cela stimule également la consommation [des outils APM de Datadog]. ... Cela leur donnerait également accès à des actifs auxquels ils n’ont normalement pas accès par défaut, comme les référentiels de code et les pipelines ». Marteen Smeets explique qu’il pourrait également voir l’avantage potentiel de renvoyer les alertes et les résultats d’observabilité de Datadog aux développeurs lors de la phase de conception des applications, fermant ainsi complètement la boucle de rétroaction du cycle DevOps. Mais le déploiement d’un tel ensemble d’outils combinés dépendrait fortement de ce à quoi ressemble le processus d’intégration, anticipe-t-il. « Mais la meilleure valeur que Datadog nous apporte est la réduction du temps de triage des incidents. Si je peux ramener cela à un changement de code, à un module ou à un élément d’Infrastructure as code directement, ce serait très utile ». Peu importe l’acquéreur, un autre client de GitLab espère que l’intégration de l’éditeur dans une entité plus grande aidera à faire baisser ses prix, face aux offres plus compétitives de Microsoft et de GitHub. Par exemple, GitLab et GitHub proposent tous deux des dépôts de code publics et privés illimités dans leurs versions gratuites, mais GitHub inclut 2 000 minutes de flux CI/CD GitHub Actions par mois pour les dépôts publics, tandis que GitLab inclut 400 minutes de pipeline par groupe, par mois, pour les dépôts privés et publics. GitHub offre également un accès aux fonctions de gestion de projet dans sa version gratuite, alors que GitLab les propose dans le cadre de son abonnement Premium à 29 dollars par utilisateur et par mois. « Jusqu’à présent, la plupart de nos outils personnalisés sont construits sur GitLab, mais ils peuvent être facilement transférés sur GitHub si nécessaire », indique Anuj Tyagi, ingénieur principal SRE dans une entreprise de communication dont il a demandé l’anonymat. « GitHub offre de nombreuses fonctionnalités dans [son] forfait gratuit, car [il] peut se permettre de minimiser [ses] bénéfices après l’acquisition de Microsoft. Ils essaient de briser la concurrence. Jenkins est déjà considéré comme vieux. ... GitLab est désormais en vente. [GitHub] gagne donc de précieuses places dans la compétition en cours ». À l’heure actuelle, son entreprise utilise GitLab pour l’orchestration des pipelines, mais avec ses propres runners, et elle n’utilise aucune des fonctions premium d’analyse de la sécurité ou de gestion de projet de GitLab. Une fusion avec Datadog « peut-être [bénéfique], s’ils font des changements dans les licences et les fonctionnalités » conditionne Anuj Tyagi. Marteen Smeets, lui, ne s’intéresse ni à Datadog ni à GitLab pour l’automatisation de la sécurité. « En tant que [fournisseur de services], j’utiliserai toujours les meilleurs outils de sécurité – nous utilisons Snyk, Veracode, etc. Je chercherais davantage à savoir comment GitLab et Datadog peuvent s’intégrer avec ces outils plutôt que me tourner vers leurs offres ».