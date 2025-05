Avec la dictature du court terme : nos entreprises sacrifient-elles leur avenir technologique ?

Les entreprises du privé en font-elles assez en matière de souveraineté numérique ? Dans le contexte actuel, celles-ci sont appelées à s’engager plus – par exemple en choisissant, à performances égales, des solutions européennes.

« Mon vrai problème aujourd’hui dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle, c’est qu’on n’a pas de champion européen », répondait lors du FIC 2025, le PDG de TotatEnergies, Patrick Pouyanné.

Encore faut-il parvenir à s’extraire « de la dictature du time-to-market ». Cette pratique court-termiste, que le CDO observe depuis 10 ans, conduit « à aller au plus simple […], en mettant un peu sous le tapis les choses qu’on n’a pas envie de voir. »

Il n’en reste pas moins que la question de fond demeure. « Nous devons faire autre chose que piloter des budgets IT à court terme. Le prix que nous payons aujourd’hui n’est pas forcément celui que nous paierons demain », met-il en garde en invitant à avoir une véritable « vision stratégique ».

Du côté de la sémantique, les organisations du privé préfèrent généralement parler de « dépendance technologique » et de sa « maîtrise » plutôt que de « souveraineté ». C’est le cas d’Aldrick Zappellini, group chief data officer du Crédit Agricole, qui intervenait lors du DIMS 2025 de l’IMA.

« La souveraineté numérique est un sujet auquel nous sommes extrêmement attentifs et notre rôle est d’orienter les politiques publiques pour concrétiser cette souveraineté », répond Alexis Bacot, directeur de projets en intelligence artificielle à la DGE (Direction Générale des Entreprises).

« Nous sommes aujourd’hui, nous, Européens (et c’est la première fois dans l’Histoire), la cible de trois empires : Russie, Chine et États-Unis », poursuit Bernard Benhamou.

Il serait temps d’agir aussi du côté des autorités, juge Bernard Benhamou, secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique. « Durant les 20 ans écoulés, l’Europe n’a jamais manqué une occasion de manquer une occasion dans le domaine des technologies [sic]. Nos politiques publiques, qu’elles soient françaises ou européennes, n’ont absolument pas pris la mesure des changements en cours et de la dépendance que nous avons créée vis-à-vis d’acteurs extraeuropéens », accuse-t-il.

Et lui aussi plaide lui aussi en faveur d’une plus grande anticipation. « Le commissariat au plan, ce n’est pas un gros mot. C’est être stratège, voir à long terme… mais agir maintenant. »

Davy Gay, directeur Programme IA d’Egis, attrape la perche tendue. Il appelle lui aussi les entreprises du secteur privé « à travailler plus ensemble », y compris sur le sujet de l’indépendance énergétique.

Il se montre en tout cas volontaire. « J’aimerais bien que chacun aille plaider la bonne parole dans son entreprise », ajoute-t-il afin que discours et exhortations des derniers mois ne résument pas in fine « à un feu de paille ».

Les DSI des grandes entreprises mobilisées, pas les achats

Lors de la conférence « L’État dans le nuage » de la Dinum, la question de la souveraineté numérique était également abordée par Clara Chappaz, et par le Cigref, représenté par son secrétaire général Henri d’Agrain.

Dans un rapport du 20 février (« Géopolitique et stratégie numérique – Défis et leviers d’actions pour les entreprises »), l’association ne manque pas de prendre en compte des notions de géopolitique. Pour préserver l’autonomie stratégique, elle préconise notamment une diversification des fournisseurs, ou la promotion des solutions européennes et souveraines.

Henri d’Agrain assure ainsi que la maîtrise des dépendances technologiques est aujourd’hui au cœur des réflexions des membres du Cigref – « même si cela ne se perçoit peut-être pas dans le marché, pour le moment. »

Pour le secrétaire général, il ne s’agit en rien de prôner une « stratégie d’éviction » des hyperscalers et des éditeurs américains. « Elle n’aurait pas de sens. Il n’y a pas de voie pour une autarcie numérique dans le cloud. Ce n’est pas le projet. » En revanche, le Cigref entend « restaurer une forme d’équilibre […] pour que les acteurs puissent disposer d’offres concurrentes et qui répondent à leurs besoins, notamment en matière de lutte contre les verrouillages technologiques » et la protection des données sensibles.