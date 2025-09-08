Ransomware : DragonForce propose à LockBit et Qilin de créer un cartel

« Bienvenue à la maison (LB). Je pense que nous devrions tous établir une communication (LockBit, Qilin, DragonForce). J’ai une proposition à faire à tout le monde : créer des conditions de concurrence équitables, sans conflits ni insultes publiques (pour le plus grand plaisir des journalistes, du FBI et des chercheurs) ». C’est le message adressé par les opérateurs de l’enseigne mafieuse DragonForce à ses concurrents.

Et de préciser : « des accords clairs et compréhensibles pour tous, une concurrence à armes égales. Pas de baisse des pourcentages ou des dépôts. De cette façon, nous pourrons tous augmenter nos revenus et dicter les conditions au marché. Appelez cette proposition comme vous voulez – coalition, cartel, etc. – peu importe. L’essentiel est de rester en contact et d’être amicaux les uns envers les autres, d’être des alliés solides et non des ennemis. Il y a assez de gâteau pour tout le monde ici ».

Ce n’est pas la première fois que DragonForce formule ce type de proposition. Plus tôt cette année, l’enseigne s’était dite prête à accueillir RansomHub. Une approche qui paraissait alors susceptible de séduire les déçus de LockBit partis justement chez RansomHub l’an dernier. Cette dernière enseigne a depuis disparu des écrans. Apparue en février 2024, elle avait réussi à attirer d’anciens affidés d’Alphv et LockBit 3.0.

Mais la proposition ne manque pas d’une certaine ironie. Actif depuis au moins novembre 2023, DragonForce compte parmi ceux qui, indépendamment de la franchise LockBit 3.0, en utilisent le ransomware, à partir d’un outillage divulgué en 2022, à l’instar de Brain Cipher.

Néanmoins, l’opérateur de la franchise LockBit ne semble pas rancunier : « je suis tout à fait d’accord avec vous, je vous aime et ne vous souhaite aucun mal. Je traite les gens comme ils me traitent ».

Fine connaisseuse de l’écosystème cybercriminel, Olga Kuprina ne cache toutefois pas ses réserves. Pour elle, « cette paix temporaire est probablement fragile et doit être considérée comme provisoire ».