« Euria ». C’est le nom que Infomaniak, le cloud suisse qui proposait déjà aux développeurs des services d’IA et d’infrastructures dédiées à l’entraînement de modèles, a choisi pour son concurrent souverain à ChatGPT.

Une IA générative souveraine

Cet assistant est disponible en ligne et sur mobile. Il sera également intégré à la suite bureautique kSuite.

L’outil (modèles et données) est entièrement hébergé dans les data centers suisses de l’entreprise, dont un au minimum est à Genève, sans recours à des prestataires externes ni transfert de données hors du territoire.

Toujours dans une optique d’IA responsable et souveraine, Infomaniak dit maîtriser l’impact environnemental de son service.

« Nous avons choisi les modèles pour offrir un niveau de performance très proche des meilleures IA du marché, tout en réduisant l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. », assure Marc Oehler, le CEO d’Infomaniak.