Oodrive, un des acteurs français du cloud dit « de confiance », a présenté ce 23 septembre une nouvelle offre collaborative ultra-sécurisée. Baptisée « DR » (Diffusion Restreinte), elle répond aux exigences de l’II901, qui encadre le traitement d’informations dont la compromission pourrait fragiliser durablement une organisation ou porter atteinte à la sécurité nationale.

Une infrastructure souveraine et qualifiée

La solution repose sur une infrastructure 100 % française, opérée et hébergée en France par Oodrive lui-même.

La plateforme propose avec DR un environnement qui veut couvrir l’ensemble des usages collaboratif : création de document, coédition, partage interne et externe, préparation des réunions et gestion documentaire.

L’offre DR intègre également un navigateur, « VirtualBrowser ». Cette solution de « Remote Browser Isolation » isole la navigation web dans un environnement distant et cloisonné.

Le navigateur permet de consulter des contenus sensibles en toute sécurité, y compris depuis des postes non maîtrisés.

L’éditeur met en avant un fonctionnement cloisonné et souverain, qui garantit un haut niveau de sécurité et de conformité réglementaire.