Suite collaborative : une offre « Diffusion Restreinte » chez Oodrive
L’éditeur français Oodrive annonce une nouvelle offre « Diffusion Restreinte » (DR), une suite collaborative qualifiée SecNumCloud par l’ANSSI et conçue pour protéger les informations soumises à l’Instruction interministérielle 901 (II901).
Oodrive, un des acteurs français du cloud dit « de confiance », a présenté ce 23 septembre une nouvelle offre collaborative ultra-sécurisée. Baptisée « DR » (Diffusion Restreinte), elle répond aux exigences de l’II901, qui encadre le traitement d’informations dont la compromission pourrait fragiliser durablement une organisation ou porter atteinte à la sécurité nationale.
Une infrastructure souveraine et qualifiée
La solution repose sur une infrastructure 100 % française, opérée et hébergée en France par Oodrive lui-même.
La plateforme propose avec DR un environnement qui veut couvrir l’ensemble des usages collaboratif : création de document, coédition, partage interne et externe, préparation des réunions et gestion documentaire.
L’offre DR intègre également un navigateur, « VirtualBrowser ». Cette solution de « Remote Browser Isolation » isole la navigation web dans un environnement distant et cloisonné.
Le navigateur permet de consulter des contenus sensibles en toute sécurité, y compris depuis des postes non maîtrisés.
L’éditeur met en avant un fonctionnement cloisonné et souverain, qui garantit un haut niveau de sécurité et de conformité réglementaire.
Une suite pour les OIV et les secteurs régulés
L’offre cible en priorité les administrations, les opérateurs d’importance vitale (OIV) et secteurs régulés (défense, énergie, finance, santé).
« Avec cette offre DR, nous permettons aux organisations stratégiques de collaborer efficacement tout en respectant les normes les plus exigeantes de sécurité et de conformité », vante Stanislas de Rémur, PDG et co-fondateur d’Oodrive.
Fondée en 2000, Oodrive propose plusieurs services (Oodrive Work, Oodrive Sign, Oodrive Meet, Oodrive Save) et revendique plus d’un million d’utilisateurs dans 45 pays.
Ses offres sont qualifiées SecNumCloud 3.2 et certifiées ISO 27001, HDS et eIDAS.
Cette nouvelle offre vient enrichir la gamme des options DR disponibles en France. Elle se positionne aux côtés de celles d’éditeurs comme Thales (TrustNest R-Suite sur une base Azure Stack) ou Whaller (avec DONJON DR).