Kraft Heinz met une pointe d’IA dans son ketchup
Le géant de l’agroalimentaire expérimente un outil baptisé The Cookbook, conçu avec Microsoft et basé sur Azure OpenAI, qui donne accès au savoir-faire autour de la fabrication de son célèbre ketchup. L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de déploiement d’agents d’IA dans les usines et les chaînes logistiques.
Le géant de l’agroalimentaire Kraft Heinz expérimente depuis quelques jours une intelligence artificielle destinée à aider ses salariés à accéder aux informations relatives à la production de ketchup.
Baptisé The Cookbook, l’outil est passé de l’étape de l’idée à celle du prototype en moins de trois mois, confie le groupe. L’agent a été conçu en partenariat avec Microsoft et s’appuie sur Azure OpenAI.
The Cookbook met à disposition des employés de Kraft Heinz un corpus documentaire de 150 ans de connaissances et de pratiques liées à la fabrication du condiment.
« Les utilisateurs pourront poser à The Cookbook des questions qui vont de l’épaisseur et la couleur d’un lot de Heinz Tomato Ketchup à l’efficacité de nos processus de production », explique Pat Nestor, responsable des produits et plateformes d’intelligence décisionnelle, à nos collègues de CIO Dive (groupe Informa TechTarget, également propriétaire du MagIT).
The Cookbook et TasteMaker
Pour l’instant, seule une poignée de collaborateurs basés aux États-Unis y ont accès. L’objectif affiché est double : renforcer la préservation des connaissances internes et améliorer l’efficacité opérationnelle. Mais ce projet doit ouvrir la voie à une adoption plus large. Il fait également suite à un autre agent d’IA, TasteMaker, dédié à l’accélération du développement produit et du marketing.
« Ce n’est pas le premier agent d’IA déployé chez Kraft Heinz », confirme Pat Nestor. « Nous continuons d’explorer des solutions d’IA intégrées capables de passer à l’échelle et de connecter l’ensemble de l’organisation, afin de créer de la valeur pour l’entreprise, nos collaborateurs et les consommateurs. »
Face au risque de lancer des projets d’IA sans réelle valeur ajoutée, Kraft Heinz teste en amont les cas d’usage envisagés et supervise les PoC IA avec un mélange de mesures quantitatives et qualitatives, souligne également Pat Nestor.
Un contexte de projets IA souvent abandonnés
Cette vigilance s’explique par une tendance de fond. Selon S&P Global Market Intelligence, 42 % des entreprises auraient abandonné la des projets IA en 2025, contre seulement 17 % l’année précédente. Un récent sondage de Riverbed ajoute que 90 % des projets ne passeraient pas la phase du PoC.
Pat NestorKraft Heinz
Et beaucoup peineraient à relier les cas d’usage aux objectifs business, à s’y retrouver dans les discours commerciaux des fournisseurs et à mettre en place des pratiques responsables.
Avec sa méthode, Kraft Heinz revendique au contraire d’avoir mis en production plusieurs applications concrètes de l’IA, que ce soit dans la production de cornichons ou au sein de sa chaîne logistique.
The Cookbook devrait amplifier le mouvement. « Nous voulons utiliser les enseignements tirés du pilote de The Cookbook pour étendre l’initiative à d’autres marques, d’autres produits et d’autres divisions de Kraft Heinz », prévoit Pat Nestor. « Nous explorons déjà de nouveaux cas d’usage ».
« Nos investissements dans la technologie, et en particulier dans l’IA, ont transformé nos méthodes de travail », affirmait déjà le directeur général Carlos Abrams-Rivera lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2025. « Qu’il s’agisse d’optimiser la prévision de la demande ou les processus en usine, nous améliorons toute notre chaîne de valeur ».