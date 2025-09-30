Kraft Heinz met une pointe d’IA dans son ketchup

Le géant de l’agroalimentaire Kraft Heinz expérimente depuis quelques jours une intelligence artificielle destinée à aider ses salariés à accéder aux informations relatives à la production de ketchup.

Baptisé The Cookbook, l’outil est passé de l’étape de l’idée à celle du prototype en moins de trois mois, confie le groupe. L’agent a été conçu en partenariat avec Microsoft et s’appuie sur Azure OpenAI.

The Cookbook met à disposition des employés de Kraft Heinz un corpus documentaire de 150 ans de connaissances et de pratiques liées à la fabrication du condiment.

« Les utilisateurs pourront poser à The Cookbook des questions qui vont de l’épaisseur et la couleur d’un lot de Heinz Tomato Ketchup à l’efficacité de nos processus de production », explique Pat Nestor, responsable des produits et plateformes d’intelligence décisionnelle, à nos collègues de CIO Dive (groupe Informa TechTarget, également propriétaire du MagIT).

The Cookbook et TasteMaker Pour l’instant, seule une poignée de collaborateurs basés aux États-Unis y ont accès. L’objectif affiché est double : renforcer la préservation des connaissances internes et améliorer l’efficacité opérationnelle. Mais ce projet doit ouvrir la voie à une adoption plus large. Il fait également suite à un autre agent d’IA, TasteMaker, dédié à l’accélération du développement produit et du marketing. « Ce n’est pas le premier agent d’IA déployé chez Kraft Heinz », confirme Pat Nestor. « Nous continuons d’explorer des solutions d’IA intégrées capables de passer à l’échelle et de connecter l’ensemble de l’organisation, afin de créer de la valeur pour l’entreprise, nos collaborateurs et les consommateurs. » Face au risque de lancer des projets d’IA sans réelle valeur ajoutée, Kraft Heinz teste en amont les cas d’usage envisagés et supervise les PoC IA avec un mélange de mesures quantitatives et qualitatives, souligne également Pat Nestor.