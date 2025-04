Lip-Bu Tan réorganise Intel à sa poigne

Lip-Bu Tan, le nouveau patron d’Intel, réorganise ses équipes selon un schéma moins pyramidal, qui devrait lui permettre de superviser plus directement les opérations. D’après le mémo interne que Reuters a pu consulter, c’est désormais à lui que les divisions Datacenter et Personal Computer soumettront leur stratégie commerciale. Cette responsabilité était auparavant celle de la directrice générale des produits, Michelle Johnston Holthaus. Si elle reste officiellement en poste, Lip-Bu Tan précise que ses fonctions sont « appelées à évoluer ».

Dans la foulée, Sachin Katti, qui dirigeait jusque-là la division Networking & Edge (principalement chargée de personnaliser et vendre des puces pour les télécoms), est nommé directeur des Nouvelles technologies et de l’IA. Certes, le rapport entre des Xeon pour équipements 5G et des GPU censés rivaliser avec Nvidia n’est pas spontanément évident. Mais on peut noter que la division télécom d’Intel a connu jusque-là plus de succès commercial que celle chargée des GPU.

Plus tôt cette année, on apprenait ainsi qu’Intel ne commercialiserait finalement pas son nouveau GPU Falcon Shores, jugé trop peu compétitif par rapport aux nouveaux Blackwell de Nvidia. Cela avait laissé le concurrent AMD libre de se promouvoir comme seule alternative, avec ses GPU MI300X, dont le nouveau modèle MI325X. Dans le même temps, Intel s’imposait une nouvelle fois comme vedette au salon Mobile World Congress de Barcelone, avec des architectures permettant à Dell, HPE ou Lenovo de vendre aux télécoms des infrastructures alternatives à celles des équipementiers historiques.

Il est donc probable que Lip-Bu Tan cherche à insuffler l’énergie commerciale de Sachin Katti à la division qui semble le plus en difficulté.

Dans le même temps, Bloomberg rapporte une rumeur selon laquelle Lip-Bu Tan aurait prévu de se séparer de 20% de ses salariés, ce qui correspondrait au licenciement d’environ 20.000 personnes.

Remodeler l’organisation après Pat Gelsinger Nommé le mois dernier à la tête d’Intel avec l’objectif de redresser le cours en bourse, Lip-Bu Tan, initialement un simple financier actionnaire de l’entreprise, a la réputation de ne s’être jamais entendu avec Pat Gelsinger, l’ex-PDG mis brutalement à la retraite en décembre par le conseil d’administration. Il est donc cohérent qu’il souhaite défaire l’organisation mise en place par son prédécesseur, qu’il jugeait contre-productive, avec trop de salariés et trop de fonctions déléguées. Suite au départ de Pat Gelsinger, c’est Michelle Johnston Holthaus, justement, qui avait assuré l’intérim au poste de PDG, en partenariat avec le directeur financier David Zinsner. L’histoire ne dit pas si elle briguait le poste définitivement. Mais les observateurs sont impatients de savoir quelles fonctions Lip-Bu Tan va désormais lui attribuer. Notons que Sachin Katti remplace aussi de fait Greg Lavender au poste de grand patron technologique (CTO). Hasard du calendrier, il se trouve en effet que Greg Lavender, un fidèle de Pat Gelsinger qu’il avait suivi chez Intel après l’avoir épaulé chez VMware, aurait subitement décidé de partir lui aussi à la retraite (décidément...), juste avant la promotion de Sachin Katti. Quant au licenciement des 20.000 nouveaux salariés, il interviendrait après celui de 15.000 personnes en 2024, que Pat Gelsinger avait fini par concéder sous la pression du conseil d’administration. Pression mise notamment à l’époque par l’actionnaire Lip-Bu Tan, lequel considérait que le licenciement de 15.000 personnes n’était d’ailleurs même pas suffisant pour que les actionnaires renouent avec des dividendes positifs.