Databricks et OpenAI : 100 millions de dollars pour une intégration « native »

Databricks a présenté la semaine dernière un partenariat pluriannuel d’une valeur de 100 millions de dollars avec OpenAI. Il s’agit de rendre nativement disponibles les modèles d’OpenAI à travers la plateforme de gestion de données et Agent Bricks, son studio de développement d’agents IA.

En outre, les deux partenaires entendent adapter en continu les LLM d’OpenAI aux applications métiers. GPT-5 deviendra la collection de modèles par défaut pour les usagers de Databricks lors du développement d’outils d’IA.

Les entreprises pourront utiliser GPT-5, GPT-5 mini et nano depuis des instances Databricks déployés sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Cette fonction est disponible en préversion publique limitée.

« Ce partenariat est remarquable, car, c’est l’une des premières intégrations officielles d’OpenAI avec un fournisseur de plateformes de données », déclare Stephen Catanzano, analyste chez Enterprise Strategy Group d’Omdia [une filiale d’Informa TechTarget, également propriétaire du MagIT].

GPT-5 nativement sur Databricks, une première étape « L’engagement de 100 millions de dollars suggère que cela va au-delà d’une intégration technique classique et pourrait potentiellement créer des expériences d’IA différenciées pour les utilisateurs de Databricks », ajoute-t-il. La relation entre Databricks et OpenAI n’est pas exclusive, rappelle l’analyste. Databricks prend en charge nativement ses propres modèles ainsi que ceux d’Anthropic, de Google et de Meta. Par ailleurs, Microsoft, qui a également conclu un partenariat avec OpenAI, héberge les modèles d’OpenAI dans son environnement Azure. SAP, Microsoft et OpenAI ont aussi scellé un accord pour exécuter les LLM d'OpenAI sur des data centers de Delos Cloud, une filiale de cloud souverain de SAP. Cette offre cible les administrations publiques allemandes. De plus, des acteurs tels que Snowflake, AWS et Google Cloud proposent les réseaux de neurones d’OpenAI dans leurs suites de développement d’IA. Toutefois, ils ne disposent que d’intégrations natives avec les modèles open weight GPT-OSS d’OpenAI. Tout comme Databricks avant ce partenariat. « Ce n’est pas réellement unique, mais Databricks infuse les LLM d’OpenAI afin que ses 20 000 utilisateurs puissent y accéder plus facilement », retient l’analyste d’ESG. Selon Holger Mueller, analyste chez Constellation Research, Databricks gagne là un moyen de s’émanciper des fournisseurs cloud. « Si Databricks joue bien ses cartes, il deviendra la base multicloud pour les données et les modèles LLM des entreprises », interprète-t-il, dans un billet de blog. « Le multicloud a porté ses fruits à tous les niveaux de la pile, et il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas pour Databricks. Ce qui est unique, c’est que cela touche davantage de couches de la pile ». Une approche adoptée par son concurrent Snowflake.