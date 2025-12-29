Cybersécurité : ServiceNow débourse 7,75 milliards $ pour Armis

ServiceNow a annoncé ce jeudi qu’il allait racheter Armis pour 7,75 milliards de dollars en cash.

Armis est un acteur de la sécurité à la fois cyber et physique, qui couvre aussi bien les environnements IT que OT.

En France, il compte Carrefour parmi ses clients (nous avions couvert ce projet en détail).

Des technologies complémentaires, des éditeurs partenaires Yevgeny Dibrov, cofondateur et directeur général d’Armis, souligne la complémentarité des deux technologies. « Armis protège les environnements les plus critiques en fournissant une intelligence approfondie et en temps réel sur les actifs, ainsi qu’une gestion de l’exposition sur l’ensemble de la surface d’attaque cyber physique », écrit-il dans un billet de blog. « ServiceNow apporte des workflows de sécurité qui permettent aux organisations de transformer cette intelligence en actions coordonnées et reproductibles. » Du côté de ServiceNow, l’opération vise à créer une plateforme de cybersécurité de bout en bout, pour offrir une visibilité complète sur l’ensemble des actifs connectés d’une organisation. Le but est également de hiérarchiser les risques à travers toute la surface d’attaque cyber et physique. ServiceNow et Armis entretenaient une relation de partenariat de longue date. « Cette décision renforce encore notre stratégie d’enrichir le contexte de sécurité au sein de notre plateforme IA, en nous étendant à la gestion de l’exposition et à la sécurité cyber-physique », explique Amit Zavery, président, directeur des opérations et directeur produit de ServiceNow sur LinkedIn. Le but est d’aider les clients « à réduire les risques de manière proactive, alors que l’adoption de l’IA s’accélère ».