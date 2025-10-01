SASE : Cato facilite l’accès à la sa plateforme d’accès réseau sans confiance

L’essor continu du travail hybride, du BYOD (bring your own device) et de la sous-traitance a indéniablement rendu les entreprises plus agiles et plus flexibles, mais a également introduit une vague d’appareils non administrés dans les environnements d’entreprise. Lesquels manquent souvent de contrôles de sécurité.

« Les appareils non managés et le BYOD ne vont pas disparaître », estime Ofir Agasi, chef de produit chez Cato Networks. Mais « ils restent les maillons faibles de la sécurité des entreprises. Sans les protections des appareils gérés, ils exposent les organisations à des risques supplémentaires ».

Le client Cato a beau être disponible pour Windows, macOS, Linux, mais aussi iOS et Android, ce n’est manifestement pas suffisant. L’éditeur vient donc de lancer une extension pour navigateur Web qu’il présente comme « une rampe d’accès légère » à sa plateforme SASE (Secure Access Service Edge).

La Cato Browser Extension est donc une extension native de Google Chrome censée fournir un accès sécurisé en quelques minutes, sans nécessiter d’installation de client ou de nouveau logiciel. Elle applique les mêmes politiques ZTNA que celles déjà en vigueur dans l’entreprise, de sorte que le service informatique n’a pas besoin de créer ou de gérer de nouvelles règles. Et contrairement aux navigateurs d’entreprise qui obligent les utilisateurs à adopter une nouvelle interface, l’extension fonctionne de manière native avec un navigateur standard dans le cadre d’un modèle ZTNA cohérent à l’échelle de l’entreprise.

Avec Cato ZTNA, les entreprises peuvent unifier l’accès dans tous les environnements : les appareils mangés (ou non) se connectent via le Cato Client, d’autres via l’extension de navigateur, et les sites et succursales avec un Cato Socket. Chaque connexion est protégée par Cato SSE 360 (Firewall as a Service, Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, Next Generation Firewall, Data Loss Prevention et Advanced Threat Prevention), qui assure une inspection continue, une journalisation unifiée et une application centralisée des politiques.

Selon Cato, l’extension de navigateur rétablit le contrôle informatique, en donnant aux utilisateurs un accès sécurisé au réseau tout en activant ZTNA pour tout le monde sur n’importe quel appareil. « L’extension Cato Browser offre aux clients le meilleur des deux mondes : un accès simple pour les utilisateurs et un contrôle complet des politiques pour le service informatique, sans ajouter un autre outil à gérer », ajoute Ofir Agasi.