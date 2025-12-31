La tarification de l’IA, gros sujets de 2026 pour les éditeurs français

Pour Jean-Philippe Couturier, président du collège Éditeurs et Plateformes de Numeum, les choses sont claires pour 2026 : l’ère de l’IA générative a à peine commencé que le secteur français du numérique entre déjà dans celle de l’agentique.

Les éditeurs français « AI-First » À la différence des autres formes d’IA, l’agentique « ne se traduit pas par un simple ajout à des produits existants », assure-t-il. Elle est « un nouveau cycle technologique [qui] redéfinit où se créer la valeur ». Le nouveau défi pour les éditeurs français ne serait plus d’intégrer la GenAI mais de devenir « AI-First ». « C’est un changement de paradigme qui touchera toutes les strates du logiciel : de la conception technique à la relation client, de la gouvernance à la distribution », s’enthousiasme Jean-Philippe Couturier.

Un débat sur l’IA Mais cet enthousiasme ne fait pas forcément l’unanimité. En témoigne une scène lors d’un compte rendu sur le Top 250 annuel des éditeurs locaux (réalisé par EY pour l’association). Alors que Jean-Philippe Couturier vantait les bienfaits de l’agentique pour le développement et les actions commerciales dans sa propre entreprise, le président de Lucca, Gilles Satgé – venu recevoir un prix de l’innovation – a challengé publiquement le président. « Tu vois vraiment ça chez toi ? », lui demande-t-il, en évoquant l’augmentation de la productivité des développeurs. S’en est suivi un débat inattendu sur le ROI, sur la qualité du code généré, puis au sujet de l’impact réel sur le développement commercial, et enfin sur les attentes réelles des clients. « Si j’avais écouté tous les conseils, j’aurais mis de l’IA partout depuis 3 ans. Notre offre serait devenue obsolète ou inadaptée [à l’attente des clients] », tranche Gilles Satgé. De son côté, Jean-Philippe Couturier l’assure ; bien utilisée, l’IA agentique augmenterait à la fois la qualité et la productivité. Pas vraiment une polémique, mais cet échange traduit un agacement palpable d’une partie de l’écosystème sur les « buzz » successifs. D’autant que des questions sur ces formes d’IA restent en suspens.

L’IA, priorité des éditeurs Globalement, le marché des éditeurs français a progressé de 7,4 % en un an (à 23,1 milliards €), une forte progression, mais inférieure à l’année précédente (+9,1 %). « La croissance du secteur reste soutenue par l’innovation, qui demeure le principal levier cité par les éditeurs […] en particulier l’IA, avec l’enjeu de transformation des acteurs historiques et l’arrivée des acteurs “AI native” », constate le rapport. EY ne précise pas s’il s’agit d’IA agentique, d’IA générative ou de l’IA traditionnelle (prédictif, ML, etc.). Quoi qu’il en soit, sous toutes ses formes, « l’IA est devenue la priorité pour 32 % des éditeurs, en forte progression par rapport à 2023 (22 %) ». Et plus de huit éditeurs français sur dix la considéreraient comme la priorité technologique (+9 %) devant le cloud/SaaS et même la cybersécurité, liste le rapport. De fait, les éditeurs sont plus nombreux à avoir intégré l’IA générative dans leurs produits (+20 points en un an, à 61 %). Et 30 % prévoient de le faire d’ici deux ans. En résumé, tous les éditeurs y vont.