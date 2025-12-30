Forrester : IA générative et agentique au cœur des technologies émergentes

Chaque année, Forrester Research identifie les évolutions appelées à transformer les entreprises. Son rapport sur les dix technologies émergentes de cette année positionne l’intelligence artificielle générative (GenAI) comme une priorité immédiate pour les responsables IT.

L’IA générative appliquée au langage et aux contenus visuels, les TuringBots (agents destinés à automatiser le développement logiciel) et la cybersécurité de l’Internet des objets (IoT) figurent toujours dans son top 10.

Mais le rapport 2025 / 2026 fait aussi entrer l’IA agentique et la fabrication des données synthétiques dans cette sélection, estimant qu’elles commenceront à générer un retour sur investissement mesurable dans les deux prochaines années.

Des freins réglementaires et organisationnels La vice-présidente et directrice de recherche Oliwia Berdak insiste sur la nécessité d’évaluer les écosystèmes, et pas seulement la maturité technique. « Pour certaines technologies, c’est l’écosystème qui compte vraiment. La technologie peut être prête, mais si le monde réel empêche son adoption, c’est là que les problèmes commencent », observe-t-elle. Selon elle, les blocages viennent souvent du cadre réglementaire ou de l’ampleur des enjeux sectoriels. « Dans ce cas, la meilleure option est probablement de travailler avec les associations professionnelles pour construire l’infrastructure sous-jacente nécessaire », invite-t-elle.

Des retombées à court et moyen terme À moyen terme, c’est-à-dire à plus de deux, l’IA agentique, l’intelligence artificielle en edge (edge intelligence) et les véhicules autonomes feraient partie des innovations à surveiller de près. Mais leur adoption se heurte encore à la complexité du monde réel. Ce décalage alimente un fossé croissant entre les capacités théoriques de l’IA et leur déploiement effectif. Il n’en reste pas moins qu’Oliwia Berdak recommande aux DSI de lancer dès maintenant des preuves de faisabilité (PoC) pour comprendre comment intégrer ces technologies dans leur organisation et leur secteur. S’agissant de l’IA agentique, Forrester observe que ses bénéfices sont pour l’instant surtout incrémentaux. L’intégration devrait se fera progressivement dans les opérations, mais une transformation profonde des processus prendra plus de temps.

Le temps du quantique et des robots humanoïdes L’informatique quantique, quant à elle, n’apparaît toujours pas dans les technologies matures à court ou moyen terme. Forrester anticipe tout de même que des solutions de sécurité quantique pourraient être disponibles d’ici quelques années. Même si les menaces réelles que font peser les ordinateurs quantiques sur le chiffrement restent lointaines – peut-être une décennie – des avancées comme l’annonce récente par Microsoft du processeur Majorana 1 pourraient accélérer ce calendrier. Le cabinet conseille donc aux organisations les plus exposées de commencer à investir dès maintenant dans des solutions de sécurité quantique. Les robots humanoïdes font également leur apparition dans la liste de Forrester sur les technologies à horizon plus lointain, avec des retombées attendues au-delà de cinq ans. Interrogée sur la manière dont les DSI doivent anticiper le quantique et cette nouvelle forme de robotique, Oliwia Berdak souligne que tout dépend de la stratégie R&D. Et de l’allocation des budgets. Beaucoup d’entreprises n’ont pas vocation à être des pionnières. « Elles préfèrent laisser d’autres tester puis suivre rapidement. Donc elles ne dépenseront jamais pour des technologies qui, selon nous, sont à cinq ou dix ans d’un usage concret », explique-t-elle.