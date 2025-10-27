Comment Systra entraîne son SOC en automatisant les tests d'intrusion

Bureau d'études et de conseil spécialisé dans le ferroviaire, Systra conçoit des ponts, des tunnels et des lignes de chemin de fer. « Nous ne construisons pas nous-mêmes ces infrastructures, nous en assurons le design, ce qui veut dire que le capital de Systra, c'est son système d'information, ses données », pointe Jean-François Tesseraud, CISO de Systra. Toute immobilisation du SI suite à une attaque de ransomware aurait des effets dévastateurs pour l’entreprise qui compte 2 000 personnes en France.

C’est sur un salon informatique que son responsable du SOC découvre la solution Pentera. Fervent adepte du test d'intrusion (ou pentest), il décide de lancer un PoC sur cette solution d’automatisation des tests de sécurité : « lorsque nous l’avons testé, nous avons constaté que notre EDR ne détectait pas tous les ransomwares, que notre SOC ne les avait pas vu non plus, car il ne disposait pas des données pour le faire. Avec Pentera, nous avons l’outil qui nous permet de checker régulièrement le niveau de sécurité de notre SI ».

Pentera prend en défaut l’EDR en place Si l’outil permet de faire du pentest automatisé, le CISO souligne que l’objectif n’est pas de remplacer le test d'intrusion « humain » : « lorsque vous avez des systèmes très critiques, vous devez toujours faire appel à l'humain, ça vous donne une couverture globale du système ; cela vous permet de savoir que votre SOC est opérant, que votre EDR et vos firewalls fonctionnent ». Jean-Baptiste Auchêne, responsable du SOC de Systra, en charge du pentest, explique le rôle joué par la solution dans le travail de ses équipes : « Pentera nous a permis de renforcer notre EDR, d'optimiser notre SOC, et, en grande partie, notre Active Directory. Tester des ransomwares nous permet de vérifier que l’EDR va correctement les bloquer ou pas. Sur ce plan, nous avons eu la surprise de voir que sur l’ensemble des rançongiciels que nous avons initialement testés, seule une partie d’entre eux a été bloquée ». La solution est mise en œuvre de manière régulière et planifiée afin de vérifier la pertinence de la configuration de l’EDR, de même que des autres systèmes de protection. Cela permet notamment de repérer immédiatement la désactivation d’une règle ou la modification intempestive d’une configuration. « [une solution de pentest] automatisée apporte une couverture globale du système, permet de vérifier que vos firewalls, votre EDR et votre SOC sont opérants, mais si vous avez des systèmes très critiques, vous devrez toujours faire appel à l'humain. » Jean-François TesseraudCISO de Systra. L’automatisation apportée par la solution est aussi exploitée par l’équipe interne de pentesters, dans une approche Purple Team : « ils se basent sur les résultats délivrés par l’outil pour aller plus loin, pour pinailler. C'est là où le génie humain commence, mais pour faire des contrôles quotidiens, autant donner ça à un robot ! », ajoute Jean-Baptiste Auchêne.

Entraîner le SOC à repérer les attaques L’outil est aussi mis en œuvre dans le cadre de l’entraînement de l’équipe SOC où le turnover est élevé et la formation des nouveaux arrivants toujours longue : « du fait de ce turnover, certaines analyses sont bonnes, d'autres moins. Lorsqu’il s’agit d’analystes qui débutent et c'est normal. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient parce qu'ils n'ont pas l'habitude. La mise en œuvre de la solution Pentera nous permet d'entraîner l’équipe SOC tous les mois ». Différents scénarios sont joués pour l’entraîner le SOC : « il y a vraiment un besoin de challenger en continu un SOC. Il ne s’agit pas simplement de traiter des alertes et présenter des tableaux de bord ». Outre la partie ransomware, Pentera permet de jouer des lignes de commandes lors d’un test d'intrusion pour affiner le modèle de détection et d'aller de plus en plus près des modes opératoires des attaquants. La démarche implique de disposer de beaucoup de télémétrie au niveau de l’EDR, mais pas seulement, afin de pouvoir repérer ces lignes de commandes : « chaque attaque est différente, et celles-ci évoluent en permanence. Le but, c'est d'avoir un ensemble de règles qui vous permettent de vous dire ce que l’attaquant est en train de faire, repérer quand il change de compte et comprendre la chronologie de l’attaque ». Pour le responsable, il est toujours complexe pour les analystes SOC de reconstituer la cinétique complète d’une attaque. Ceux-ci doivent disposer d’une solide expérience pour y parvenir et l’entraînement doit leur permettre d’acquérir cette expérience beaucoup plus rapidement.